El secretari autonòmic de Seguretat demana comparéixer a Les Corts per a explicar la situació de l'Ivaspe

En l'última setmana la situació a l'Ivaspe ha generat les crítiques de l'oposició, després de l'anunci de la suspensió del curs de formació de policies locals perquè els instructors denuncien que porten dos anys sense cobrar-los i alguns han dimitit.

Fonts de la Conselleria de Justícia i Interior han apuntat que es tracta d'un problema amb els instructors, no amb els professors. Eixos instructors són policies locals que realitzaven tasques auxiliars de suport per als docents -com a bidells, control d'accés i de suport als professors que impartien els cursos-.

Els tècnics jurídics de la Conselleria van trobar "certes dificultats administratives" per a poder executar el pagament dels salaris en entendre que no estava "suficientment acreditada la seua vinculació a la pròpia docència" i, en aquests moments, "s'està treballant a buscar una fórmula que solucione el problema dels pagaments", segons han assenyalat fonts del departament que dirigeix Gabriela Bravo.

Des de la Conselleria asseguren ser "conscients de la importància que té l'Ivaspe en la formació de policies i serveis d'emergències" i subratllen que ja s'estan cobrint algunes places estructurals que havien quedat vacants i s'està tramitant la creació i provisió de les altres places previstes en el nou organigrama.

Per part del PP, la subsecretària de Territori, María José Ferrer San Segundo, va instar tant Bravo com al propi president de la Generalitat, Ximo Puig, a "desbloquejar d'una vegada" els cursos de formació obligatoris dels nous agents de Policia Local i va censurar la seua suspensió "48 hores abans de començar" i 'sine die' per a reprendre'ls.

Cs havia demanat la compareixença d'Ángel perquè donara explicacions per les "dimissions en bloc" dels instructors i apuntava que "el cansament que acumula el col·lectiu per l'impagament de nòmines des de novembre de 2019 els ha portat a prendre aquesta decisió fins que la Conselleria de Justícia els oferisca una solució viable".

Per la seua banda el diputat de Compromís a les Corts Silverio Tena va presentar per registre una sèrie de preguntes dirigides a la Conselleria de Justícia sobre els impagaments als instructors, que han provocat algunes dimissions entre aquest personal i per a saber com ha afectat aquesta situació a l'inici de curs i les solucions previstes per la Conselleria.