El acusado de matar a su pareja en Calpe niega el crimen: "Yo no he hecho nada, la echo de menos todos los días"

20M EP

NOTICIA

El hombre de 63 años acusado de matar a su pareja en Calpe (Alicante) en 2019, de una puñalada en el corazón, ha negado los hechos en la última sesión del juicio que se ha celebrado en la Audiencia Provincial por un tribunal del jurado. "Yo no he hecho nada, la quería mucho y la echo de menos todos los días cuando me levanto, llevo más de dos años así", ha sostenido el hombre en el uso de su última palabra.