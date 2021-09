Huit nous municipis de la Comunitat posen en funcionament el servei d'orientació jurídica de proximitat

D'aquesta manera es pretén oferir una resposta "ràpida" a la ciutadania sobre els seus dubtes jurídics i els diversos tràmits administratius, sense la necessitat de desplaçar-se a les localitats que són cap de partit judicial, segons han assenyalat fonts del departament que dirigeix Gabriela Bravo.

L'assistència en aquestes oficines, que està finançada per la Conselleria, es presta per professionals dels Col·legis de l'Advocacia de la Comunitat Valenciana.

El projecte de Justícia Pròxima preveu una inversió total de més d'1,3 milions d'euros. Suposa la modernització dels actuals jutjats de pau, i l'engegada del servici d'assessorament i orientació jurídica gratuïta de proximitat amb Oficines d'Informació Jurídica de Proximitat (Justiprop) així com l'impuls d'espais per a fomentar la Mediació (Mediaprop).

La iniciativa, que s'alinea amb el Pla Justícia 2030 del Ministeri, comporta la transformació dels jutjats de pau dels 96 municipis de la Comunitat de més de 7.000 habitants en modernes oficines judicials tecnològicament avançades.

Per a açò, s'estan adequant els espais municipals i se'ls proporciona la tecnologia necessària per a reduir la bretxa territorial i digital, amb l'objectiu d'acostar els serveis públics a la ciutadania. A la Comunitat Valenciana aquest servei ja està actualment en funcionament a les localitats de Coix, Montfort, Benicarló, Vall d'Uixó, Foios, Pobla de Farnals i Utiel.

Dins del projecte de Justica Pròxima també s'habilitaran espais municipals on es proporcionarà atenció i informació a la ciutadania sobre mediació, com a alternativa més ràpida, econòmica i eficaç per a resoldre conflictes enfront dels litigis. A més, s'incorporen oficines d'enllaç per a l'assistència a les víctimes del delicte.

El projecte de Justícia Pròxima suposa que el servei públic de la Justícia estiga més present en els municipis de la Comunitat Valenciana sense que el lloc de residència i, especialment, la despoblació, no pot ser un factor de desigualtat, segons les mateixes fonts.

El servei d'orientació jurídica de proximitat (Justiprop) dins del projecte Justícia Pròxima s'ha convertit en un projecte pioner a Espanya. En aquest sentit la Conselleria posa aquest servici en marxa fins i tot abans que s'aprove la Llei Orgànica d'Eficiència Organitzativa del Ministeri de Justícia que preveu la reconversió dels Jutjats de Pau en Oficines de Justícia en els municipis.