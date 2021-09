Varias autonomías priorizan inyectar las vacunas próximas a expirar para evitar que caduquen, como en Cataluña

Casi 70.000 de las dosis de vacuna contra la Covid que conserva la Generalitat catalana en sus neveras han caducado y no podrán utilizarse salvo que haya nuevas indicaciones de que pueden alargar su vida útil. De momento, se trata del primer caso en el que una administración reconoce que han expirado miles de vacunas y, aunque varias comunidades niegan a este diario estar en una situación parecida, algunas reconocen que están adelantando los pinchazos con los viales que están más próximos a quedar inutilizados para evitar que expiren.

Según indican sus respectivas consejerías de Sanidad, Andalucía, la Comunidad de Madrid, la Comunitat Valenciana, Extremadura, Castilla y León, Galicia, País Vasco, Canarias o Baleares no tienen, al menos "por ahora", alguna, el problema que ha admitido Cataluña, con 1.040.731 dosis en sus neveras en estos momentos, según los últimos datos recopilados por el Ministerio de Sanidad.

De la misma manera, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha dicho no tener "constancia" de que haya dosis que caduquen en otras comunidades, aunque sí ha incidido en que hay comunidades que han comunicado que tenían vacunas "a punto de caducarse" y que por eso se están inoculando en colectivos que de nuevo han sido señalados para la vacunación.

En todo caso, Darias ha restado importancia a la situación en Cataluña y, en su lugar, ha subrayado que las comunidades han puesto hasta el momento 69,5 millones de dosis, una cifra que "habla por sí sola" y refleja un "trabajo encomiable" de las autonomías.

"Se ha hecho todo lo posible"

Según la secretaria catalana de Salut Pública, Carmen Cabezas, se ha hecho “todo lo posible” para que no expiraran las fechas de caducidad: “Los puntos de vacunación han abierto todos los días, vacunamos con y sin cita, seguimos llamando por teléfono, yendo a los barrios con menor cobertura”, ha asegurado la doctora, que también ha recordado que la Generalitat lleva "meses" pidiendo "que no traigan más vacunas". “Llega un momento en que no puedes pinchar a la gente sin que ella quiera”, se ha excusado la secretaria.

Aunque el porcentaje de vacunas que se echan a perder -un 0,6%, según el Govern- es menor que el 5 o 10% que en otros países, Cataluña se ha convertido en la primera comunidad en dar la voz de alarma sobre que hay vacunas que no podrán inocularse.

Sin llegar a tanto, fuentes de la Comunidad de Madrid recuerdan que hace meses que devolvieron al ministerio de Sanidad dosis de AstraZeneca que no se iban a utilizar. El Gobierno madrileño tiene en estos momentos almacenados 1,2 millones de dosis e indica que no tiene el problema de que caduquen, porque "desde hace tres semanas estamos llevando a primera línea de administración aquellas dosis que estuviesen más cerca de la caducidad, para que se usen antes que las demás".

Otras comunidades

Esto mismo es lo que hace en Extremadura (con apenas 2.050 en la nevera), donde se vacuna "acorde y en orden con las fechas", de manera que vacunas que expiran después no se administran antes de la que lo hacen fechas más próximas. Según explican en Baleares (325.110 dosis sin poner), "monitoreamos a diario la caducidad de las vacunas para poder repartirlas, con previsión, entre los centros donde prevemos que se pueden administrar".

En Extremadura afirman que las dosis más próximas a caducar de que disponen lo harán dentro de "varios meses", mientras que en Andalucía (944.272 dosis en nevera) las más 'antiguas' dejarán de poder utilizarse dentro de un mes, "a finales de octubre". En su consejería de Salud y Familias las cuantifican en unas 35.000 dosis que dan por supuesto que podrán poner dentro del plazo.

"Lo que se ha hecho conforme se ha visto que podían caducar ha sido ir reorganizando los puntos [de vacunación]", dicen en la Junta de Andalucía.

La consellera valenciana de Salut, Anna Barceló, respondió hace unos días con un rotundo "no" a la posibilidad de que en la Comunitat (507.765 dosis almacenadas) caduquen dosis de vacuna, después de que el viernes de la semana pasada -casi al mismo tiempo de que Cataluña lanzara la alerta- su departamento pidiera a los centros de vacunación un recuento de los viales almacenados.

Tampoco en Castilla y León hay "constancia" de vacunas caducadas. Según explican en su consejería de Sanidad, esto sería muy complicado teniendo en cuenta que "los porcentajes de vacunación alcanzados actualmente prácticamente son coincidentes con las que se han venido recibiendo". En concreto, según datos de Sanidad, esta comunidad ha recibido 3.843.295 dosis y ha administrado 3.691.118. Es decir, tiene en nevera 152.177.

Tampoco creen en esta comunidad que vayan a darse en el futuro los problemas de caducidad de los que ha alertado Cataluña. "Actualmente no se plantea, a la vista de la continuidad de la vacunación y el inicio con nuevos grupos", dicen en su Consejería de Sanidad.

Lo mismo le ocurre a Galicia, donde afirman "no tener este problema" de caducidad de las dosis, ya que "todo lo que llega se administra". El saldo que arrojan los datos del Ministerio es incluso negativo, porque esta comunidad habría administrado 10.940 vacunas más de las 4.321.089 dosis suministradas.