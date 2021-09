Puig reconeix que serà "difícil" consensuar un nou sistema de finançament, encara que aposta per l'acord "sens dubte"

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha assenyalat aquest dimecres que serà "difícil" consensuar el nou sistema de finançament autonòmic, encara que ha apostat per l'acord "sens dubte".

Puig ha realitzat aquestes declaracions davant els mitjans a Castelló abans d'assistir a la presentació de la Fundació de la Comunitat Valenciana d'Investigació d'Excel·lència, ValER i en ser preguntat per l'anunci de la ministra d'Hisenda respecte a que la reforma del sistema de finançament no s'ajornarà.

"És molt positiu que la ministra afirme una vegada més que al novembre presentarà un esquelet del que serà la proposta del Govern respecte al finançament i, lògicament, en una situació d'aquestes característiques, serà difícil trobar un acord, però estem per l'acord sens dubte", ha dit.

"Només volem que es respecte la igualtat dels espanyols", ha indicat el cap del Consell, qui ha afegit que és "obvi" que hi ha comunitats autònomes que tenen majors exigències perquè estan en pitjor situació. "Tots els instituts de caràcter econòmic, els laboratoris i els centres d'investigació econòmica han assenyalat clarament que la Comunitat Valenciana és la pitjor finançada i, per tant, és una situació que la pròpia ministra ha reconegut en reiterades ocasions que cal superar", ha apuntat.

Puig ha assegurat que s'aborda aquest procés "des de la urgència, la necessitat d'arribar a acords i des d'una cerca d'empatia per a, sobretot, garantir un estat del benestar potent en tota Espanya i que cada comunitat autònomes el puga exercir d'acord amb la seua singularitat i la seua visió política".

Respecte a la reunió que ha mantingut amb el president d'Andalusia, Juanma Moreno, Puig ha subratllat que no estan plantejant un front, "sinó una aliança per a aconseguir un finançament just per als valencians i per a garantir un estat de benestar potent a tota Espanya".

"Nosaltres seguirem parlant amb totes les comunitats autònomes perquè necessitem una conversa que ens faça superar tòpics i ens ajude a cohesionar el país, i això cal fer-ho per la via del diàleg. Amb Andalusia compartim una urgència en el canvi de model de finançament", ha finalitzat.