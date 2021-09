La Comunidad compromete los dos primeros millones de euros para el desarrollo de la ZAL de Cartagena

Así, este miércoles por la mañana la consejera de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, Valle Miguélez, y el consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, han mantenido una reunión de trabajo con la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, y la presidenta de la APC, Yolanda Muñoz.

Durante la misma, Miguélez ha ratificado el compromiso del Gobierno regional con la puesta en marcha de esta infraestructura, anunciando que el Instituto de Fomento (INFO) realizará en las próximas semanas una aportación de dos millones de euros al Consorcio del Centro de Transportes-Depósito Franco para financiar actuaciones de desarrollo de la ZAL.

En la reunión, en la que también han participado la vicealcaldesa, Ana Belén Castejón, y el teniente de alcalde, Manuel Padín, se ha destacado que el desbloqueo en la adquisición de los terrenos por la Autoridad Portuaria ofrece más atractivo comercial a la zona y permitirá que el resto de las administraciones avancen en los proyectos y las gestiones que necesita Los Camachos para convertirse en una auténtica ZAL.

Miguélez ha manifestado la necesidad de contar con una Plataforma Logística lntermodal en Cartagena y ha requerido al Gobierno central "que defina cuál es su posición al respecto, ya que si no se consigue la intermodalidad, la ZAL quedaría únicamente como un parque industrial, y ese no es el objetivo del Gobierno regional, y no es lo que merece Cartagena".

"Con la intermodalidad, la Región conseguiría dar el impulso necesario a un transporte combinado eficiente ferroviario y portuario. Si logramos esto, que es el objetivo de todos, conseguiremos mayor incremento de competitividad de las empresas, una actividad económica más potente y una generación de empleo de calidad en la zona", ha añadido Miguélez.