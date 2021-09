Compromís regala mil senyeres als veïns de València per a penjar-les als balcons el 9 d'Octubre

Les senyeres es poden demanar des d'aquest dimecres, fins a esgotar existències, mitjançant un formulari que es troba a les seues xarxes socials o en la web de la campanya. A més, els veïns rebran en la seua casa una carta de l'alcalde i portaveu de la coalició, Joan Ribó.

Aquesta iniciativa pretén tornar a animar als valencians a celebrar "el dia del nostre poble" a través dels seus balcons com una forma de reivindicar els valors de la democràcia i del respecte que representen els símbols propis, a més d'exigir un tracte just a nivell de finançament autonòmic o en les infraestructures, com un servici de Rodalies "digne".

La campanya busca reforçar l'autoestima de la ciutadania valenciana i de poder mostrar "l'orgull de ser d'una terra d'acollida que defèn valors com la diversitat, la sostenibilitat i els consensos". "A València estem orgullosos de ser d'una ciutat que serà Capital Mundial del Disseny en 2022 o que albergarà la pròxima edició dels premis Goya", expressa Ribó en un comunicat.