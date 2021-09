Puig asegura que hay que ayudar al sector turístico a superar la "peor crisis" que ha pasado en los últimos años

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha asegurado este miércoles que es necesario ayudar al sector turístico a superar la "peor crisis" que ha pasado en los últimos años.

Puig se ha pronunciado así ante los medios en Castelló antes de asistir a la presentación de la Fundación de la Comunitat Valenciana de Investigación de Excelencia, ValER al ser preguntado por su valoración sobre la implantación de la tasa turística en la Comunitat Valenciana que apoyan sus socios de Compromís y Podem.

"La agenda de la Comunitat Valenciana pasa fundamentalmente por la superación de la pandemia y la reactivación económica, social y emocional, y en el ámbito del turismo de lo que se trata es de ayudar al sector turístico a superar la peor de la crisis que ha pasado en los últimos años", ha dicho.

El jefe del Consell ha recordado que hay una mesa de discusión sobre cuáles son los parámetros fundamentales que han de abordar los presupuestos, "y se ha visto que el diálogo es una manera de actuar en todo momento". "El turismo es un sector fundamental para nuestra economía y se trata de acompañarlo en una salida de la crisis muy difícil", ha añadido.

Preguntado por las últimas declaraciones del secretario autonómico de Turisme, Francesc Colomer, en las que se muestra contrario a la implantación de la tasa turística, Puig ha indicado que no iba a valorar las declaraciones de nadie, "pues cada uno en el ámbito de su responsabilidad hace sus declaraciones". "Yo he hecho las declaraciones que he estimado conveniente y oportuno", ha concluido.