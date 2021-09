Cvirus.- Puig: "Ens agradaria arribar al 9 d'Octubre en la millor situació per a generar l'obertura més àmplia possible"

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha assegurat que li agradaria arribar al 9 d'Octubre en la millor de les sistuaciones possibles "per a generar l'obertura més àmplia possible i la normalització més ràpida dels sectors econòmics i de totes les activitats socials i culturals".

Puig ha realitzat aquestes declaracions davant els mitjans abans d'assistir a Castelló a la presentació de la Fundació de la Comunitat Valenciana d'Investigació d'Excel·lència, ValER.

Segons ha explicat el cap del Consell, encara no hi ha un data per a la convocatòria de la Comissió Interdepartamental per a la prevenció i actualització enfront de la Covid-19, i ha recordat que fins al dilluns continuen les mesures actuals.

Sobre aquest tema, ha apuntat que aquest dimecres començarà a tindre reunions amb la consellera de Sanitat, Ana Barceló. "És des de Salut Pública, els epidemiòlegs i el conjunt de persones que participen en l'elaboració dels informes tècnics quan avaluarem la situació i es prendran les mesures dins d'aquesta obertura progressiva que hem iniciat i que té diferents fases", ha dit.

"Ens agradaria arribar al 9 d'Octubre en la millor de les situacions possibles per a generar l'obertura més àmplia possible i la normalització més ràpida dels sectors econòmics i de totes les activitats socials i culturals", ha afegit.

INCIDÈNCIA

En eixe sentit, Puig ha destacat que continua baixant la incidència acumulada a la Comunitat Valenciana, "la segona comunitat d'Espanya amb menor incidència acumulada des de fa bastants dies", encara que ha enviat un missatge de "màxima cautela i prudència".

"Encara continuen entrant persones contagiades i hem de ser solidaris i continuar el procés de vacunació, doncs aquesta setmana o a principis de la pròxima arribarem al 90 per cent de la població vacunada, i açò és positiu i ens porta a pensar que continuarà avançant la superació de les restriccions, que no estaran ni un dia més del necessari", ha conclòs.