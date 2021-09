Cvirus.- Sanitat comença a administrar la dosi de reforç als més de 21.000 residents vacunats fa sis mesos

El president de l'Associació Empresarial de Residències i Serveis a Persones Depenents de la Comunitat Valenciana (AERTE), José María Toro, ha destacat que d'aquesta manera, es reforçarà el sistema immunològic de les més de 21.000 persones majors ateses en aquests centres.

Sobre aquest tema, ha explicat que en aquesta ocasió, la vacunació es durà a terme en col·laboració amb els centres residencials que serà els que materialitzen el procediment amb el suport dels centres de salut públics i el suport de la xarxa d'atenció primària de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i que s'espera que tot el procés estiga acabat aquesta mateixa setmana.

Toro ha assenyalat que les plantilles dels centres no rebran aquesta nova dosi i ha tornat a insistir que també s'administre la tercera dosi a les persones ateses en centres de dia, vivendes tutelades i per serveis d'ajuda a domicili per a reforçar la immunitat de les persones "més vulnerables independentment del servei que reben".

Un total de 1.736 persones amb patologia de risc i persones majors institucionalitzades han rebut fins al moment la tercera dosi de reforç aprovada en l'estratègia de vacunació del Ministeri de Sanitat, segons l'actualització de dades d'aquest dimarts de conselleria.