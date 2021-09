Erupció.- Les Corts traslladen la seua solidaritat a Canàries i demanen "màxima celeritat" en els reallotjaments

"Volem mostrar tot el nostre suport i solidaritat amb les persones evacuades de les seues llars i, molt especialment, el nostre afecte als qui han perdut les seues vivendes, els seus cultius o qualsevol un altre bé sota la lava", manifesta Morera.

En la missiva destaca que el gran treball de coordinació entre les administracions públiques implicades, des dels ajuntaments de la illa, el Cabildo de la Palma, el Govern de Canàries i el Govern central, ha ajudat a previndre, a evacuar i a evitar danys als residents en l'illa.

És per açò que trasllada "les més sinceres felicitacions" i el suport total a tot el personal científic, Protecció Civil, bombers, sanitaris i membres de les Forces i cossos de seguretat que estan en primera línia, així com a les organitzacions i persones anònimes que segueixen treballant per protegir als habitants de la illa i que "s'han preocupat i implicat tots aquests dies per salvaguardar la integritat de la Palma".

En aquest escenari, el president desitja "profundament" la tornada a la normalitat a l'illa i el retorn de tots els seus habitants a la zona, demanant la màxima diligència perquè els afectats per la lava, que han perdut les seues vivendes i propietats, reben "tot el suport institucional possible per a pal·liar les seues necessitats".