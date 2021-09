La concejalía de Obras de Santiago trabaja en 30 actuaciones con una dotación de más de diez millones de euros

El responsable del departamento, Javier Fernández, ha detallado este miércoles en rueda de prensa, donde además ha señalado que hay ocho proyectos en fase de licitación.

De las obras en marcha, Fernández ha destacado la de Concheiros, de nueve meses de ejecución, y a la que se le ha otorgado una prórroga para reajustar los servicios de saneamiento. "No se trata de un retraso, sino de un reajuste de la obra", ha asegurado el concejal.

Así, la actuación en Fontiñas, en la rúa do Valiño, tiene un presupuesto de 165.876 euros y su ejecución está prevista en dos meses; el acondicionamiento del aparcamiento de Altiboia, con un presupuesto de 208.907 euros, se preveía para cinco meses, "pero probablemente esté listo en poco más de tres meses".

En cuanto al acondicionamiento del campo de la fiesta de Castiñeiriños como zona multiusos, "una demanda de hace más de 30 años", disponía de cinco meses para su ejecución, pero Fernández ha asegurado que "probablemente acabe este mes". Cuenta con una dotación de 335.474 euros.

También se trabajará en la accesibilidad del Pazo de Raxoi, por 40.000 euros y en tres meses, en la zona cubierta de Santa Marta, durante cuatro meses y por un importe de 165.000 euros; así como en Santa Isabel, donde se mejorará la accesibilidad en un plazo de dos meses y con un presupuesto de más 70.000 euros.

RENOVACIONES DE PAVIMENTO

Se renovará además el campo de fútbol del Sergas, con la mejora de las instalaciones deportivas. El plazo de ejecución, según ha indicado el concejal, es de cuatro meses, "pero la intención es acabar mucho antes; en octubre espero que el campo esté disponible", mientras que el presupuesto es de 568.267 euros.

Javier Fernández ha detallado también el reacondicionamiento de la Ponte Vella de Vidán, por donde discurre el Camino Portugués; unas obras que espera terminen en octubre y que cuentan con una dotación de más de 126.000 euros; así como la rehabilitación de las fuentes de la ciudad histórica, de O Toural y Cervantes, "que finalizarán en octubre".

En lo que respecta a las renovaciones de pavimento, se trabaja en el de la Avenida de Asturias que, con un presupuesto de 517.204 euros y un plazo de cuatro meses, "la intención es finalizar en mes o mes y medio", "es una intervención muy demandada en los últimos años por el deterioro de la propia calzada"; así como en el desbaste de bordillos en varios puntos de la ciudad.

También se están reformando los aseos en la calle Triniadade y en la Alameda, unas obras dotadas con 397.886 euros y con un plazo de ejecución de cinco meses, pero que se espera finalizar antes de diciembre. En cuanto a los aseos públicos de la Avenida de Raxoi, se sustituirán las calderas con una dotación de 137.204 euros y en un plazo de 2,5 meses.

OBRAS EN LICITACIÓN

El concejal de Obras también ha abordado las actuaciones actualmente en licitación, como la rehabilitación y puesta en valor del Palacete de la finca de O Espiño, con un presupuesto de 1.425.922 euros y un plazo de ejecución de 12 meses.

También está en marcha el proyecto para la reforma de los muros de la Rúa do Pombal, por un importe de 368.639 euros y una ejecución prevista para tres meses, en los que se pondrá en valor el patrimonio y la seguridad vial. "Se adjudicará en los próximos meses y antes de que termine el año las máquinas estarán allí funcionando", ha destacado Fernández.

Se rehabilitará también el centro sociocultural Salvador Parga, se mejorará la accesibilidad en diferentes puntos de la ciudad -por 247.000 euros y un plazo de 2,5 meses-; se acondicionará la rúa do Bidueiro, donde se mejorará la seguridad vial, durante cuatro meses y por 190.000 euros.

Por último, se realizarán actuaciones de mantenimiento en la platafoma de la Avenida Xoan XXIII, en un plazo de cuatro meses y por 287.980 euros, aunque Fernández ha asegurado que "es importante finalizar antes del primer trimestre de 2022, dado que llegarán muchos visitantes".

También se regenerará la vía asfáltica en la Vía Edison, gracias a una subvención de la Xunta, donde la intención del Ayuntamiento es que se firme el contrato en los próximos días y que en octubre quede arreglada. En esta línea, hay además dos lotes, uno por 390.000 euros y otro por 430.000 euros, para la regeneración asfáltica en diferentes puntos de la ciudad.

REMANENTES Y OBRAS EN EL HÓRREO

"Cuando dicen que no hay una planificación, que no es el momento de hacer las obras, creo que queda demostrado que no es así. Hablo con hechos y muestro todo lo que estamos haciendo, y me pongo a disposición de todos para explicar las actuaciones", ha incidido Javier Fernández.

Respecto a la financiación de 13 de los proyectos con remanentes, el concejal no se ha mostrado "preocupado". "No veo el peligro, las obras se van a ejecutar", ha asegurado.

En cuanto a las actuaciones en la zona del Hórreo, ha explicado que el problema fue que "lo que se encontraron no se correspondía con lo que había en los planos facilitados por la demarcación de carreteras, por lo que hubo que hacer ajustes". "Confiamos en que la semana que viene ya se empiece a ver movimiento", ha apuntado.