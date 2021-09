El PP activa una oficina de atención vecinal para "ser la voz de los granadinos en el Ayuntamiento"

Tal y como ha detallado el portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Granada, César Díaz, con motivo de un desayuno con los medios, "la experiencia de los concejales en las distintas áreas de gobierno" en la primera mitad del mandato municipal "ha motivado que se distribuyan las concejalías según sus especialidades".

Así, cada edil va a poder atender personalmente a los vecinos con ideas o necesidades dedicadas a las áreas de Urbanismo, Medio Ambiente, Mantenimiento, Movilidad, Seguridad Ciudadana, Turismo, Salud, o Juventud.

"A partir de hoy los granadinos tienen que saber que cuentan con un equipo humano especializado a su servicio que no solo va a pelear por sus peticiones si no que, además, va a utilizar todas sus herramientas para hacerlas realidad y defender sus intereses", ha explicado Díaz quien ha asegurado se pondrá a disposición de los granadinos el "espacio de participación" del partido "en plenos y comisiones para hacer llegar sus propuestas al Ayuntamiento".

En su intervención, Díaz ha remarcado la importancia de "seguir siendo útiles para Granada, ya sea en el gobierno o en la oposición". "Hemos iniciado un modelo de oposición constructiva para estar en lo verdaderamente importante y dejarnos de debates sobre temas de sobra consensuados sobre los que hay que trabajar más y hablar menos ha dicho el edil quien ha advertido al alcalde de Granada, Francisco Cuenca (PSOE), de que "es hora de pasar a la acción".

Sobre la situación que atraviesa el gobierno socialista de Cuenca, que ha dicho que está "marcado por la presencia de dos concejales tránsfugas", en referencia a Luis Salvador y José Antonio Huertas, expulsados de Cs, Díaz ha asegurado que vamos "a llegar hasta el final para conocer todas las concesiones que el PSOE le ha entregado a sus socios "sin partido" para hacer la compra de Granada.

"Ya tenemos constancia de al menos, tres personas de la confianza de Luis Salvador, que han entrado a formar parte" del PSOE, ha indicado Díaz, quien ha calificado de "vergüenza" que los socialistas en el Ayuntamiento "echen a su propio personal afín para colocar al del ex-Grupo" de Cs.

"Dice Cuenca que no son tránsfugas porque no ha variado su situación económica ni personal. ¿Cómo es posible que pueda hacer esta afirmación teniendo en cuenta que ambos ediles que ya no representan más que a sí mismos, con el engaño que supone para sus votantes, se hayan incorporado al equipo del PSOE?", ha agregado Díaz quien ha recordado que este mes hemos registrado una pregunta al respecto al Pleno del Ayuntamiento.

Para finalizar, el edil ha asegurado que el PP "va a pelear porque la situación esperpéntica que vive la ciudad no cueste ni un céntimo más a los granadinos". "El alcalde, imputado, no puede seguir comprando voluntades a cambio de sillones" ha dicho Díaz quien espera que los granadinos "den la espalda a un gobierno indigno en el que Cuenca y los tránsfugas se han repartido Granada como cromos provocando, incluso, el rechazo del propio PSOE".

REGLAMENTO DE GOBIERNO ABIERTO

Por su parte, la portavoz adjunta del PP en el Ayuntamiento, Eva Martín, ha destacado la importancia que el PP otorga a la participación ciudadana para transformar la ciudad como ya demostró con el impulso del nuevo Reglamento de Gobierno Abierto.

Asimismo, ha incidido en el papel de la nueva oficina de atención vecinal instaurada en el Grupo del PP y que va a ser "una puerta abierta permanente para escuchar a los granadinos y diseñar juntos el mejor modelo de ciudad" con reuniones con el movimiento vecinal así como colectivos y asociaciones económicos de la ciudad de Granada.

En su intervención, el coordinador del Grupo Popular, Luis González, ha destacado que, si algo ha caracterizado al PP en lo que va de mandato ha sido la "capacidad de gestión y de resolver problemas". Por eso, frente a la política de "fotos, abrazos y besos, el PP trabaja por mejorar la calidad de vida de los granadinos porque eso redundará en el impulso de toda la ciudad".