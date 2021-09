El Torreón Fortea acoge la obra de Mark Gordon titulada 'Cerámica Vida' hasta el 28 de noviembre

Las obras de esta exposición muestran la evolución y los diferentes caminos de búsqueda artística que ha recorrido el autor a lo largo de casi cinco décadas de trabajo e investigación creativa (1972-2021).

Se presentan diferentes piezas y técnicas: alfarería tradicional, basada en el trabajo con el torno; esculturas fragmento-arquitectónicas en arcilla; y huellas de sus obras más primarias, una amplia gama de técnicas y materiales cerámicos, y una gran variedad en cuanto a formas y riqueza de texturas.

La carrera y producción de Mark Gordon se ha desarrollado, en su mayor parte, en Carolina del Norte -Estados Unidos-, pero sus influencias traspasan fronteras. Ha viajado por 25 países para conocer y documentar las tradiciones cerámicas de todo el Mediterráneo, América del Sur y el Caribe.

Sus obras parten de conocimientos ancestrales, atraviesan la alfarería tradicional basada en el torno, y llegan a técnicas mixtas más contemporáneas basadas en la mezcla de materiales y objetos.

Tanto las esculturas más primarias como las más actuales nos traen aires de otros mundos. La fragmentación y la amalgama de objetos adheridos en su forma le confieren un halo misterioso con el que nos da pistas de esos conocimientos y lugares remotos que él toma como inspiración.

El propio artista ha dicho: "encuentro mi inspiración en lugares bien distintos: en imágenes de plantas en crecimiento, en esqueletos de animales, maquinarias viejas, tesoros de vertedero, y artefactos diversos...en todo lo observado por mis viajes por el mundo".

MARK GORDON -NEW YORK, 1952-

Después de estudiar Educación Física y Filosofía en Oberlin y recibir su master en Escultura en la Universidad de Ohio, Gordon trabaja en la cerámica desde hace más de cuarenta años, tanto en cerámica al torno como escultura e instalaciones escultóricas de técnica mixta. Su obra se exhibe en universidades, centros de arte y museos.

Durante este tiempo, ha sido distinguido con becas y reconocimientos de prestigiosas instituciones internacionales como: Fulbright (Argentina, 1991), Pollock-Krasner Foundation, National Endowment for the Arts Midwest Region, North Carolina Higher Education Educator of the Year, and Barton College Outstanding Teaching Award.

Gordon ha impartido charlas y cursillos en Egipto, Grecia, Japón, Siria, Venezuela, Paraguay, República Dominicana, y España. Ha dado clases en Argentina gracias a la beca Fulbright y ha dado conferencias en Caracas, El Cairo, Damasco, Madrid, Jerusalén, Buenos Aires, Valencia y Santo Domingo.

El trabajo de Gordon ha aparecido en American Ceramics; Ceramics Monthly; The New York Times; American Craft; Clay Times: The Journal of Ceramic Trends and Technique; Revista Internacional Ceramica (Spain); and Ceramics: Art and Perception.

Después de ejercer durante 21 años como profesor universitario en el Barton College en North Carolina, se ha jubilado y trasladado a Calatayud para seguir disfrutando de su oficio y de sus inquietudes culturales.

La exposición se puede visitar de martes a sábados en horario de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas; mientras que los domingos y festivos será de 10.00 a 14.30 horas.