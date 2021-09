Prop d'11.400 alumnes en vulnerabilitat estrenen nou material escolar gràcies a Fundació la Caixa i Caixabank

Aquesta iniciativa ha permès proporcionar material escolar a 126.512 escolars en tota Espanya. Dins de la Comunitat, han rebut l'ajuda 1.095 menors a la província de Castelló, 2.797 a la província d'Alacant i 7.456 a la província de València, segons ha explicat l'entitat en un comunicat.

CaixaProinfancia, el programa de la Fundació la Caixa dirigit a llars en situació de vulnerabilitat, suma aquesta acció a les ajudes que durant el curs proporciona a més de 60.000 menors de tota Espanya en forma de diferents servicis de reforç educatiu, oci i temps lliure, tallers i assistència psicològica, així com de material escolar, ulleres i alimentació.

Les conseqüències de la pandèmia impacten directament en les famílies més vulnerables, dificultant als seus fills i filles un accés normalitzat a l'educació i als diferents recursos i materials educatius necessaris en cada cas. "Aquesta situació fa més necessària que mai l'acció al voltant de la tornada al col·le que cada any impulsen la Fundació 'la Caixa' i CaixaBank", ha destacat l'entitat.

Amb tres modalitats diferents per a adaptar-se a cada cicle educatiu (preescolar, primària i secundària), els kits estan formats per una motxilla i un contingut que varia per a cada franja d'edat i que pot incloure un estoig (amb bolígraf multicolor, llapis, goma i maquineta de fer punta), llapis de colors, retoladors fluorescents, una llibreta A4, un joc de regles, un compàs, una calculadora científica i fundes arxivadores ecològiques.

Aquests lots s'han distribuït per les més de 400 entitats socials de tot el país que desenvolupen el programa CaixaProinfancia en els seus territoris, amb la implicació de centres educatius, administracions públiques i la xarxa d'oficines de CaixaBank, la més extensa del sector a Espanya.

A la Comunitat Valenciana, amb la col·laboració de 110 voluntaris de CaixaBank, s'han repartit kits escolars durant el mes de setembre a 125 entitats socials, entre elles Síndrome Down Castelló, Fundació Iniciativa Solidària Ángel Tomás de València, Fundació Elx Acull, Associació Integració per a la Vida i ASPES d'Alacant, així com Cáritas Diocesana i Creu Roja de les tres províncies de Castelló, Alacant i València.

LA POBRESA INFANTIL

A Espanya, segons ha explicat la fundació, un de cada tres xiquets pateix la pobresa infantil, heretada de pares a fills. Aquesta situació no només es tradueix en una falta de recursos econòmics, sinó en la dificultat d'accedir a recursos necessaris per a disposar d'una educació de qualitat.

Aquesta realitat s'ha vist agreujada per la crisi social i econòmica de la COVID-19, afectant a llars que fins ara gaudien d'una certa estabilitat i que inesperadament s'han trobat en circumstàncies de major dificultat, la qual cosa ha generat que més menors es troben en risc de vulnerabilitat, ha advertit 'la Caixa'.