El programa valencià d'atenció a víctimes d'explotació sexual comptarà amb assessorament de dones supervivents

Oltra ha assenyalat que aquest nou programa, que va ser un dels objectius de la Conselleria en l'últim seminari de Govern, s'engegarà abans que finalitze l'any a través de concert social i s'emmarca dins de l'Estratègia Valenciana contra les Violències Sexuals, que pretén donar resposta a la "situació d'emergència en la qual es troben aquestes dones i a la qual cal donar una resposta immediata i urgent a través del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials", ha dit.

Aquesta situació, ha afirmat, s'ha vist agreujada per les conseqüències que la pandèmia ha tingut sobre les dones víctimes de tracta i explotació sexual, "que han vist com s'ha incrementat la precarietat en la qual vivien i s'han quedat en una perillosa situació d'abandó i, fins i tot, en perill de mort", ha asseverat.

L'objectiu és oferir un servei d'atenció integral que va des de la informació fins a l'assessorament en matèria social, sanitària, formativa i laboral, fins a la promoció de la seua autonomia perquè puguen reprendre una vida independent en què elles trien el seu propi camí.

Així mateix, l'atenció inclourà els fills, filles o persones menors d'edat que estiguen a càrrec d'aquestes dones, ha explicat la vicepresidenta, i ha precisat que, a més d'un espai físic d'atenció, tindrà caràcter ambulatori i itinerant per a facilitar la detecció d'aquestes situacions, així com el contacte i el procés d'intervenció amb les víctimes.

En aquest sentit, s'ha decidit comptar amb la figura d'auxiliar de supervivent, "que s'inclourà en els equips que realitzen l'eixida com facilitadora fonamental en l'acompanyament a la resta de l'equip en les primeres fases de contacte i vinculació amb les dones usuàries, i especialment en el treball de camp itinerant", ha explicat.

"Volem establir un clima de contacte i de proximitat amb aquestes dones i creiem que el fet que en els equips existisquen dones que han viscut situacions d'explotació, prostitució i tracta pot ajudar als i les professionals a tindre una visió més pròxima dels processos que viuen les víctimes i així oferir-los un millor assessorament", ha reflexionat.

La vicepresidenta ha assenyalat que els equips, que seran un per cadascuna de les tres províncies de la Comunitat Valenciana, estaran integrats per un total de nou persones professionals en els àmbits de Treball Social, Educació Social, Psicologia, Dret i Integració Social, a més de tindre en compte la possibilitat d'accés de persones traductores.

ACTUACIÓ SOBRE EL TERRENY

Aquests equips comptaran amb un espai d'atenció, però combinaran aquest lloc amb eixides periòdiques mitjançant unitats mòbils a les zones i llocs on es tinga coneixement o indicis que es desenvolupen activitats d'explotació sexual, amb la finalitat d'establir contacte amb les dones víctimes d'aquesta situació i informar-les de l'activitat de l'equip i de les alternatives per a poder eixir de la seua situació.

Igualment, podran oferir-les allotjament immediat en cas que no ho tingueren i volgueren abandonar la situació d'explotació en la qual viuen, explicar-les en l'idioma i de manera que els siga comprensible, la seua situació legal i les seues possibilitats, així com orientar-les i acompanyar-les en el procés d'eixida de la situació en la qual es troben, utilitzant els serveis existents en la xarxa pública, tant per a elles com para els seus fills i filles.

Oltra ha incidit que aspectes com a "professionalitat, confiança, confidencialitat i immediatesa en l'inici de les accions" seran els que presidisquen la prestació d'aquest servei, i ha afegit que per a també treballar la proximitat amb les víctimes, cadascuna d'elles comptarà amb una professional de referència que s'encarregarà de coordinar el vincle amb la dona i de desenvolupar el pla d'atenció individualitzat.

En aquest sentit, les dones que entren en el Programa Alba rebran un assessorament i atenció social integral en tots aquells aspectes que precisen i que promoguen la seua promoció personal i social, el seu accés i inserció en els recursos comunitaris per a l'obertura d'alternatives per a la seua eixida de la situació d'explotació sexual.

La intervenció també inclourà atenció psicològica "per a promoure aquells factors de resiliència que els permeta realitzar un projecte vital satisfactori per a elles", ha explicat la vicepresidenta, qui ha indicat que també es treballarà l'adquisició d'habilitats prelaborales i de qualificació professional, i se'ls oferirà atenció jurídica.

D'altra banda, el Programa Alba també desenvoluparà accions de sensibilització i prevenció de l'ús de la prostitució, i treballarà coordinadament amb les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, Fiscalia o Jutjats, en aquells casos en els quals detecten situacions que puguen ser constitutives de delicte. En aquests casos, oferirà a les dones víctimes acompanyament especialitzat i l'acolliment immediat en la xarxa residencial de dones víctimes.