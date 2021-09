Efectivos antidisturbios de la Guàrdia Urbana (UREP) y los Mossos d'Esquadra (ARRO) reforzarán la prevención y las acciones de blindaje de los espacios centrales de La Mercè, la Festa Major de Barcelona, que comienza este jueves con el pregón y el Toc d'Inici, que se vuelve a recuperar tras suspenderse el año pasado por la pandemia. La fiesta se desarrollará durante los próximos cuatro días y en este dispositivo contra las aglomeraciones de personas y los botellones en una celebración aún en Covid participarán 1.005 agentes de la Urbana (467 de refuerzo para el turno de noche, un 30% más respecto a un fin de semana de verano).

El intendente de la Urbana, Pedro Velázquez, ha explicado este miércoles que los agentes procederán al cierre físico del perímetro de los principales escenarios de la fiesta, que impedirán tanto el acceso de personas como el estacionamiento de vehículos.

Los recintos que se cerrarán al paso de personas serán también los de parques y jardines cercanos a los escenarios e igualmente se verán afectadas salidas y entradas a ciertas estaciones de transporte público. Todo ello, con la intención de que se congreguen el menor número de personas posible y se generen aglomeraciones en el espacio público durante la noche y la madrugada.

Este año volverá a haber aforo y reserva previa para asistir a las más de 500 actividades programadas entre conciertos, actos de cultura popular y el festival Mercè Arts de Carrer. Las entradas se gestionarán por tramos horarios y no por espectáculos. "Pedimos a quien no tenga entrada que no vaya a los actos porque estarán lejos del lugar en los que se hagan", ha advertido el teniente de alcalde de Cultura del Ayuntamiento, Jordi Martí, en referencia al blindaje perimetral de los escenarios.

Especial vigilancia alrededor de 13 espacios de la fiesta

Los espacios que se vigilarán prioritariamente por parte de los equipos policiales en esta Mercè, que se celebra del jueves 23 al domingo 26 de septiembre, son los de la plaza Sant Jaume, el Parc de la Ciutadella, el Moll de la Fusta, la plaza Joan Coromines, la Plataforma del Fòrum, el Estadi Olímpic, el Camp de Futbol Vall d'Hebron, los Jardins Pla i Armengol, la Fabra i Coats, la Plaça Major de Nou Barris, el Parc de la Estació del Nord, la Fàbrica Damm y el Teatre Grec.

La Guardia Urbana vigilará la venta de bebidas alcohólicas y alimentos tanto en establecimientos como la ambulante no autorizada.

Refuerzo de la limpieza

Todas estas tareas se verán reforzadas por equipos de limpieza, que desplegará a cerca de 700 operarios (693). Trabajarán diariamente 165 operarios en turnos de mañana, tarde y noche. Se movilizarán 70 vehículos adicionales entre auxiliares (48), recolectores (5), cubas (7) y barredores (10).

La mayor intensidad de los trabajos de limpieza se dará en la franja de madrugada y al finalizar los actos programados en 26 plazas públicas y equipamientos, sobre todo en los que cuentan con mayores aforos, de hasta 3.000 personas (por ejemplo, conciertos), como las de Joan Coromines, Sant Jaume, Moll de la Fusta, Passeig Lluís Companys, Passeig de Gràcia, avenida Maria Cristina, la zona Fòrum, la plaza Reial, la Ciutadella, la Fàbrica Damm, el Teatre Grec, el Estadi Olímpic, el Camp de Futbol Vall d'Hebron, los Jardins Pla i Armengol, el Castell de Montjuïc, la playa del Bogatell, el Palauet Albéniz, el Parc de la Trinitat, la Fabra i Coats, la calle Cristòbal de Moura, el Parc Central de Nou Barris, el Parc Joan Miró, el Parc de la Estació del Nord, la Casa de l'Aigua, el Turó de la Peira y los Jardins dels Drets Humans. Se repartirán más de 900 papeleras de recogida selectiva de cartón en diferentes espacios de la Festa Major de Barcelona.

La Guàrdia Urbana ayudará en el dispositivo de limpieza en las playas y la zona litoral. Se hará especial incidencia en el acondicionamiento posterior a los actos en los escenarios situados en Ciutat Vella, Eixample, Sants-Montjuïc, Sant Martí, Horta-Guinardó i Nou Barris.

Dos puntos lilas

El Ajuntament habilitará dos puntos lilas de información y atención a posibles actos de violencia machista y LGTBIfobia en los espacios públicos de la fiesta. Uno se situará en el Estadi Olímpic de Montjuïc (días 23, 24 y 25 de las 19.00 a las 01.00 horas y el día 26 de las 19 a las 23 horas) y el otro en la Plataforma Marina del Fòrum (días 23, 24 y 25 de 19.00 a 01.00 horas). Habrá informadores y asesores moviéndose por los diferentes puntos de la fiesta que trabajarán coordinadamente con la policía y los equipos de organización de La Mercè.

Itinerarios seguros de entrada y de salida del Estadi y el Fòrum

Para facilitar una entrada y una salida segura de las zonas que concentran la actividad festiva de La Mercè y un flujo de personas controlado hacia los diferentes medios de transporte, así como evitar y prevenir capítulos de violencia machista o LGTBIfóbica, la Guàrdia Urbana ha establecido dos itinerarios seguros de paso del público en los dos grandes recintos del Estadi OIímpic y la Plataforma Marina del Fòrum. Los recorridos son los siguientes:

Estadi Olimpic: Avenida de l’Estadi – zona de escaleras hasta la avenida dels Montanyans – acera lado Llobregat del museo MNAC – Mirador del Palau – escaleras hasta la plaza de les Cascades – plaza Josep Puig i Cadafalch – plaza Carles Buigas – avenida Reina Maria Cristina y plaza Espanya.

Plataforma Marina: Plaza Leonardo da Vinci – plaza Llevant – Rambla de Prim – calle Llull.