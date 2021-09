Rodríguez Osuna explicará a los militantes su propuesta para "mejorar la democracia interna" del PSOE de Badajoz

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación con motivo de su participación en Congreso de Economía Plateada, en Mérida, donde ha confirmado que su equipo ha entregado en la sede del PSOE provincial de Badajoz el máximo de avales permitido por los estatutos, es decir, el 6% del total de militantes.

Una vez contados y contrastada su autenticidad, se procederá a su proclamación oficial como candidato y, por tanto, como alternativa al actual secretario de los socialistas pacenses, Rafael Lemus, que también ha entregado los avales para continuar en el puesto un nuevo mandato.

Rodríguez Osuna se ha mostrado "con mucha ilusión, entusiasmado y con ganas" de empezar a dirigirse a todos los compañeros del PSOE de Badajoz, en las distintas asambleas y actos en este "corto periodo de tiempo", para explicar lo que quiere que sea el partido en la provincia.

El también alcalde de Mérida ha remarcado que "siempre" le ha gustado el "contacto con la gente", y en este sentido ha puntualizado que los representantes municipales son los que más contacto tienen con la sociedad.

Por tanto, afronta "un proceso de primarias muy ilusionante", no solo por contar sus propuestas, sino también para "escuchar, que es lo más importante". Como ya ha señalado en anteriores ocasiones, se presenta "con mucha ilusión, libre de peaje, y con muchas ganas de aportar toda su experiencia, conocimiento y ganas".

Preguntado por sus planteamientos, ha insistido en el respeto a los plazos, de modo que hasta que no sea oficialmente candidato no se dirigirá a los militantes. Lo hará con un calendario de encuentros donde desgranar algunas iniciativas, que será también públicas, porque "no son nada lesivas para imagen del partido, sino todo lo contrario", en tanto que "contribuyen a mejorar la democracia interna y la pluralidad democrática".