El Consell Escolar Municipal de Castelló acorda mantindre com a no lectiva tota la setmana de Magdalena 2022

El regidor d'Educació, Francesc Mezquita, ha presidit la sessió. Cal recordar que l'òrgan ja va proposar, en sessió ordinària el dia 22 de juny de 2021, que aquestes jornades foren no lectives coincidint amb la setmana de Festes de la Magdalena.

A més, per tal de declarar tota la setmana no lectiva s'ha proposat la Conselleria d'Educació que el dia 25 de març de 2022 siga no lectiu, a canvi de declarar lectiu el 25 d'abril de 2022 (festivitat de Sant Vicent), detallen fonts municipals.

La reunió també ha servit per a informar el Consell de l'inici de les obres als CEIP Vicent Marçà i Herrero, unes intervencions que s'executen mitjançant el Pla Edificant, i que preveu pròximes actuacions als col·legis públics Mestre Canós i Sebastian Elcano.

Durant la trobada també s'ha destacat la gran acollida de les aules de 2 anys en les escoles de Castelló, a les quals s'ha incorporat enguany el CEIP Bernat Artola.

Mezquita ha aprofitat l'ocasió per a presentar als membres del Consell la nova edició de la Guia Educadora, recent publicació de la Regidoria d'Educació que acumula més de 60 activitats i propostes lúdiques i culturals per a l'alumnat d'infantil, primària, secundària i Formació Professional.