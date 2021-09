La Xunta ve "claramente injusto" el cierre de Vestas en Viveiro y exige "implicación" al Gobierno para "revertirlo"

Por su parte, Conde compromete "trabajo conjunto" con el comité de empresa y el Ministerio de Industria "para identificar cuáles son las posibilidades para poder revertir esta situación y sobre todo cuáles pueden ser las posibilidades de mantener el empleo".

"Lamentablemente la decisión de la empresa lleva a una situación límite a los trabajadores. Es una situación claramente injusta. Esperamos que haya un cambio de actitud por parte de la empresa y una implicación por parte del Gobierno", ha destacado el vicepresidente económico y conselleiro de Economía este miércoles.

A su juicio, son "las decisiones de política energética" las que "están llevando a que en Galicia se esté produciendo un desmantelamiento industrial", en este caso "de industrias vinculadas al sector eólico".

"Significa", en su opinión, "que la política energética no está acompañando a las necesidades de la política industrial". "No hay certidumbres y eso está llevando a que primero en As Somozas y hoy en Viveiro estemos atravesando una situación injusta que Galicia no se merece", ha incidido.

Por eso, la Xunta va a reclamar al ministerio "una rectificación de la política energética y que se pueda implicar en la búsqueda de soluciones para que se pueda mantener el empleo" de Vestas Viveiro.