Errejón avisa al Gobierno: "Las fuerzas progresistas tienen que tener claro que el miedo no moviliza"

El líder de Más País, Íñigo Errejón, presentó este miércoles en Madrid su nuevo libro, Con Todo, una crónica en la que narra la evolución de su trayectoria política centrándose, especialmente, en lo ocurrido desde 2014, cuando cofundó Podemos junto al entonces tertuliano y profesor universitario Pablo Iglesias. Y, de cara al próximo ciclo electoral, Errejón no quiso pronunciarse sobre una posible alianza con los morados, pero sí avisó a PSOE y Podemos de que no será suficiente que agiten el temor a la derecha para mantenerse en el Gobierno: "Las fuerzas progresistas tienen que tener claro que el miedo no moviliza", sostuvo.

Así lo planteó Errejón en la presentación, que tuvo lugar en el Círculo de Bellas Artes de la capital, un espacio muy familiar para el entorno de Podemos, que comenzó utilizando este espacio como sede provisional para algunos de sus primeros actos a falta de una sede propia. El líder de Más País defendió que el Gobierno actual lleva siendo "posible desde 2016", pero también afirmó que, al haberse formado en 2019, está en "las peores condiciones posibles", con la entrada de Vox en el Congreso y Unidas Podemos con los peores resultados desde que accedió a las Cortes.

"En esos cuatro años han pasado muchas cosas en la política española, y eso es lo que produce la siguiente paradoja: hay un Gobierno de centroizquierda en las peores condiciones posibles", lamentó Errejón, que no obstante evitó responder si buscará una alianza con Unidas Podemos en las próximas elecciones para que la dispersión del voto no perjudique a las formaciones de la izquierda. "No creo que beneficie mucho al Gobierno entrar en quinielas de cuándo y de qué forma van a ser las elecciones", se limitó a señalar, aunque aseguró que mantiene una buena relación con la líder de Unidas Podemos, Yolanda Díaz.

