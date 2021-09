Marta López muestra su decepción con Omar Sánchez por no invitarla a su boda

La esperada celebración de la boda entre Anabel Pantoja y Omar Sánchez sigue sorprendiendo con sus invitados, una lista de lo más exclusiva que, también, está dejando algunas caras largas por detrás. Marta López, una de las compañeras de la pareja, ha enviado sus mayores deseos a esta pareja pero no ha podido disimular su fastidio por no recibir invitación.

El enlace se festejará a lo grande durante el próximo 1 de octubre en La Graciosa, con celebrities como Lydia Lozano, Belén Rodríguez, Carlota Corredera o Belén Esteban que, por ahora, confirman asistencia. Marta López, por su parte, ha declarado que no irá a la boda y su sorpresa no viene por parte de Anabel precisamente.

"Con Anabel me llevo bien, somos compañeras, pero a Omar le he cogido muchísimo cariño", se ha lamentado. Según ha declarado, el misterioso motivo de esta falta de invitación queda en "petit comité".

La colaboradora de Sálvame ha añadido que no es su amigo del alma y, por ello, no le ha parecido mal. Sin embargo, sí que le ha sorprendido: "Pensaba que Omar quizá sí me invitaba".

Con una sonrisa, ha restado importancia al hecho ante las cámaras, les ha deseado que todo vaya bien y "sean muy felices", sobre todo, por lo que "le tocó aguantar" por parte de un Omar muy enamorado.

Ante la proximidad del lugar elegido para la boda, también ha confesado su temor por una posibilidad de que no se celebrara, bastante apenada por el desastre de la erupción volcánica en La Palma.