El Cendeac clausura el proyecto 'Panorama 3' con Néstor Lisón y Pepa González

La ponencia de clausura, convocada para mañana jueves, a las 19:30 horas en el Cendeac (Pabellón 5 del Cuartel de Artillería) la moderará Gustavo Alemán, según informaron fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

Los otros seis artistas que han participado en el ciclo, que comenzó en agosto del pasado año, son Diego Lobenal, Julieta Varela, Leafhopper (Blanca Galindo y David Simón), María Isabel Meca, María Luisa Prior y Sergii Karpenko.

La intención de esta iniciativa es cartografiar y tomar el pulso a los nuevos creadores, dando a conocer mejor el trabajo de los artistas de la Región de Murcia. Según ha declarado el director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA), José Ramón Palazón, "queríamos promocionar el auge de las artes visuales, especialmente de la fotografía y los lenguajes más vanguardistas con este ciclo monográfico propio".

"En esta edición de 'Panorama 3' reivindicamos los espacios públicos como lugar de encuentro, pero también, de reflexión de las artes fotográficas, en lo que a cultura de la diversidad y género se refiere", ha precisado.

Néstor Lisón es licenciado en Geografía e Historia, entre su formación como fotógrafo cabe resaltar la especialización en Fotografía Contemporánea por el Museo de Bellas Artes de Murcia, además de diversos talleres con varios autores. En el trabajo que lleva a Panorama 3, llamado Sun and Sand, (Sol y Arena) profundizará en las imágenes que sirvieron para promocionar nuestros destinos costeros a través de la postal, pensada para seducir al turismo.

De alguna manera, esos códigos visuales de la postal han perdurado hasta la actualidad. Aún hoy decimos "parece una postal" ante un paisaje que nos seduce, en alusión a las vistas idealizadas de las postales. Así como la mirada turística es una mirada seleccionadora, también la tarjeta postal -y cualquier fotografía- realiza una fragmentación de la realidad.

Sund and Sand es un proyecto que pretende reflexionar sobre el uso del espacio playero. Con una serie de lo que podríamos llamar "anti-postales", cuestiona si la playa es tan idílica como la piensa el imaginario colectivo.

Por su parte, Pepa González, licenciada en Psicología, estudió Fotografía Artística en la Escuela de Arte de Murcia. El trabajo que analizará en el Cendeac es 'Don't Just Do It', la exploración del mundo interno de una corredora de fondo, en el que cada entrenamiento se convierte en un ritual mántrico, activando un estado mental (entre onírico y crepuscular) que permite acceder a la autora a la realidad que hay debajo de la realidad.

Todas las conferencias de panoramas están accesibles en el Canal del Cendeac. La entrada a la ponencia referida es libre y gratuita. Debido a la limitación de aforo, por las medidas de seguridad covid-19, para garantizar la entrada a cualquiera de las actividades es necesario inscribirse enviando un mail a inscripciones@cendeac.net con nombre completo, DNI y un teléfono de contacto.