El jutjat no veu odi en l'agressió a un jove l'1 de maig a València i segueix la causa per delicte lleu de lesions

Com a conseqüència de l'agressió, la Policia Nacional va detindre inicialment dos persones que havien participat prèviament en la marxa convocada per España 2000 i que va recórrer diversos carrers del centre de València: dos homes de 25 i 61 anys, als qui se'ls considerava presumptes autors dels delictes d'amenaces, lesions lleus i delicte d'odi.

Dies després va detindre a Igualada (Barcelona) un tercer suposat implicat, un jove de 20 anys que es va desplaçar a la ciutat per a participar en la manifestació de l'organització d'ultradreta. Segons la Policia, després d'assistir en eixa marxa, diverses persones suposadament van agredir cap a les 21.15 hores al carrer Serpis de València un jove, al qual van propinar colps i patades que li van causar contusions en diverses parts del cos.

Fiscalia havia denunciat els fets en entendre que, a més de l'agressió i les amenaces patides per la víctima, existia un delicte d'odi perquè els agressors, tots ells amb estètica neonazi, li van etzibar frases com "on estan els antifeixistes" o "aquestes són les joventuts nacionals".

El ministeri públic sostenia que, com consta provat per les gravacions i testimonis que formen part de l'atestat, els agressors tornaven de l'acte convocat per España 2000, en un autobús noliejat i es dirigien a la seua seu, precisament en un lloc molt proper a on es va produir l'agressió.

No obstant açò, la jutgessa instructora entén, com a indici per a no considerar l'existència de delicte d'odi, que el grup amb el qual es trobava la víctima "no estaven reunits amb un mòbil polític ni els consta cap ideologia", segons es desprèn d'una resolució, a la qual ha tingut accés Europa Press, en la qual el jutjat considera que els fets corresponen a un delicte lleu per lesions en entendre que no hi ha indicis de motivació d'odi.

La Fiscalia, mitjançant la fiscal de delictes d'odi, Susana Gisbert, ha recorregut la resolució de la jutgessa en considerar que són "escasses" les diligències de prova que s'han practicat, més enllà de la declaració del denunciant i oferiment d'accions, i les declaracions dels investigats.

Al seu parer, és "essencial" la declaració de possibles testimonis, inclosa la veïna que va enregistrar el vídeo i els membres de les Forces i Cossos de Seguretat que van intervindre en l'atestat, per tal d'acreditar l'existència o no del mòbil de discriminació per ideologia que caracteritzaria el delicte d'odi.

Per a la representant del ministeri fiscal, aquests fets, almenys indiciariamente, podrien construir, a més dels delictes de lesions i amenaces corresponents, delicte comès en ocasió de l'exercici dels drets fonamentals i de les llibertats públiques garantits per la Constitució (delicte d'odi), tal com ja va sol·licitar en el seu moment, en obrir diligències d'investigació que va remetre al jutjat.

Però el jutjat emmarca els fets en lesions lleus per diversos motius: el primer, perquè el lloc en el qual es van produir no coincideix amb el qual indicava la Policia on va haver-hi algun tipus de disturbi per la celebració de l'1 de Maig. Sobre aquest tema, adverteix que encara que Fiscalia situava l'agressió davant la seu de l'organització política España 2000, realment es va produir al carrer Serpis.

NO PERTANYIA A CAP GRUP

En segon terme, el jutjat assenyala que la víctima no pertanyia a cap grup polític, sindicat o associació ideològica, no portava banderes ni signes externs que pogueren delatar la seua ideologia. La trobada aleshores, agrega el jutjat, va ser "merament ocasional, no buscada ni pels agressors ni pels agredits, i en la qual no apareix cap motiu polític, ideològic, racial o religiós per a l'agressió", exposa.

La fiscal Susana Gisbert insisteix que existint la denúncia, la referència al mòbil ideològic -els crida 'antifeixistes'- i el part de lesions, "hi ha prou indicis per a incoar diligències per aquest delicte d'odi". Així mateix, trasllada a la instructora que no és necessari que s'acredite que les víctimes pertanguen al col·lectiu al qual es discrimina, "n'hi ha prou que els autors ho pensen així i eixa siga la causa de la seua acció".

Per tot, la Fiscalia considera que la incoació de juí per delicte lleu és, "almenys, prematura", i demana continuar el procediment per delicte d'odi, amb la pràctica de més testificals i diligències que s'estimen pertinents.

Subsidiàriament, i encara en el cas de no considerar necessària la pràctica de més diligències, la fiscal interessa la continuació de la causa pels tràmits del procediment abreujat per delicte comès en ocasió de l'exercici dels drets fonamentals i de les llibertats públiques garantits per la Constitució.