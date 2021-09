Detenidos tres jóvenes y una menor tras agredir a agentes que desmantelaron el botellón en el participaban en Vigo

Fuentes policiales han detallado que los hechos tuvieron lugar poco antes de las 2,00 de la madrugada de este martes, cuando la sala de comunicaciones del 092 fue alertada por varios vecinos de la calle Toxal de que un grupo de jóvenes se había reunido para hacer botellón y utilizaba un aparato reproductor de sonido con la música a un volumen muy elevado.

Tras desplazarse al lugar, los agentes pidieron a estas personas que apagasen el reproductor de música y les requirieron que se identificasen para cursar sanciones administrativas por el consumo de alcohol en la vía pública.

Sin embargo, los jóvenes aseguraron que no portaban su documentación y la única mujer del grupo, S. M. C, de Vigo y 17 años de edad, comenzó a gritar y afirmó que no se identificaría, así como que era menor de edad.

Posteriormente, la joven se encaró con uno de los agentes sin respetar la distancia mínima de seguridad pese a no utilizar mascarilla. Además, incrementó su nivel de agresividad y comenzó a golpear a uno de los policías, al que propinó varios manotazos.

DETENCIONES

Como consecuencia, fue reducida y detenida, aunque mostró una gran resistencia activa. Dado que resultó ser menor de edad, se contactó con su madre para informarla de su detención y el motivo de la misma.

En ese momento, el agente al que había agredido se percató de que se había caído su teléfono móvil personal y descubrió que lo portaba uno de los jóvenes del grupo, F.D.C.R., de Colombia y 30 años de edad. Al solicitarle la entrega del terminal, este varón le propinó un puñetazo, por lo que también fue detenido.

Mientras, otro funcionario introdujo en un vehículo policial a la menor detenida, que mantenía su conducta agresiva y lanzaba patadas y escupitajos al tiempo que profería insultos. Entonces, otros dos varones del grupo, B.A.A.F., de Paraguay y 22 años de edad, y L.C.D.S.P., de Brasil y 21 años de edad, comenzaron a agredir a este agente para entorpecer su labor, por lo que también fueron detenidos.