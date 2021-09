Burjassot inicia La Festa Estellés amb exposicions i recitals sobre el poeta

Amb l'objectiu de no interferir en l'atípic calendari faller de setembre, ha sigut aquesta mateixa setmana quan han començat els actes previstos per a la commemoració del fill predilecte de la població, impulsats per la regidoria de Promoció del Valencià, des d'Aviva Burjassot, que dirigeix Manuela Carrero, i la regidoria de Cultura, dirigida per Javier Naharros, informa el consistori en un comunicat.

Així, el vestíbul de la Casa de Cultura acull una exposició, recentment inaugurada per la regidora de Promoció del Valencià, Manuela Carrero i pel regidor de Cultura, Javier Naharros, sobre el poeta, cedida per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL).

La mostra romandrà oberta fins tot el mes i es traslladarà, més endavant, a un altre lloc de manera definitiva, encara per determinar.

D'altra banda, pròximament s'inaugurarà una exposició itinerant que recorrerà tots els centres d'Ensenyament Secundari de la localitat, des de finals de setembre i fins al mes de novembre.

Amb aquesta mostra itinerant als centres de Secundària, els departaments de Valencià: Llengua i Literatura poden aprofitar el moment en què l'exposició arribe al centre educatiu per a impartir el contingut de la seua matèria relatiu al poeta i que l'exposició puga servir com a base per a desenvolupar-lo.

En aquest sentit, l'exposició constitueix "una síntesi de diferents clau de la vida d'Estellés i dels elements centrals de la seua obra i es completa, a més, amb quatre dels seus poemes més destacats, que poden facilitar al professorat un treball més actiu i pràctic al voltant de la seua obra poètica".

CÒMIC

A més de les exposicions, des d'Aviva Burjassot també està previst repartir un còmic sobre Vicent Andrés Estellés a tot l'alumnat de sisé de Primària del municipi.

Finalment, per part de la regidoria de Cultura, s'està ultimant també l'organització d'un recital poètic a càrrec d''Acompasa2' que, amb el títol 'Tot Estellés', tindrà lloc a la plaça de l'Ajuntament, pròximament.