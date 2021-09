Ninguna figura pública se libra del escrutinio de los espectadores y mucho menos de aquellos que critican todo lo que ven, los que son conocidos como haters (odiadores) que campan en las redes sociales como Twitter.

De este tema se habló en la última emisión de La Resistencia, en la que Grison comenzaba diciendo estar "un poco afectado por el 'hateo'".

"Veo mucho hate y no me mola, me voy a ir al campo con las gallinas", decía el guitarrista y beatboxer.

Entonces intervenía el presentador, David Broncano, para aclarar que "Marcos [Grison], que le veis haciendo chistes, luego es una persona muy sensible".

"Nosotros hacemos todo lo que podemos por la gente, por agradar", hacía ver pretendidamente afectado el músico. "Que no tenemos gracia? Si hacemos la misma mierda de siempre", se quejaba Grison.

"Me duele que estés pasando un mal rato", se enternecía Broncano, que a continuación se enteraba de lo que se dice de él en redes.

"Que dicen que te has puesto bótox, tío", le contó Grison al presentador. "Todo el mundo diciendo que te has puesto bótox", ¿Te has puesto bótox? Lo mismo te has puesto bótox", preguntaba el guitarrista.

"Dicen que tienes la cara más vivaz, que ya no pareces un perezoso", añadía ante la risa de todos los presentes.

Grison está afectado por el hate. Hacemos todo lo que podemos por la peña.



No está siendo bonito ser CM estos días :__) pic.twitter.com/4jdtVcJcyx — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) September 21, 2021

"¿Pero qué más da, que si te pones botox está bien", hacía ver Grison, defendiendo la libertad de cada uno.

Entonces Broncano reveló que no presta atención a los haters más que nada porque no entra en redes sociales. "Yo no miro mucho los comentarios, no uso Twitter ya, y esta semana menos que estoy con otras cosas, me gusta que me informes tú", le decía a su compañero.