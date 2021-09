Valverde (PP) da por hecho que Núñez presidirá C-LM en 2023 aunque admite que tendrá que apoyarse en los votos de Vox

En una entrevista con Europa Press, Valverde además ha considerado que el margen de mejora en la provincia de Ciudad Real "se va a producir" en cuanto a resultado favorable para el Partido Popular, incluso, vaticina, "hasta el punto de que el PP puede ser la fuerza más votada y con ello contribuir con el resto de provincias a que Paco Núñez gobierne en la región".

"Estamos convencidos de que eso es posible porque manejamos estudios y tendencias que nos dicen que el desgaste del PSOE y del Gobierno de Castilla-La Mancha es cada vez mayor", afirma.

En el caso concreto de la circunscripción de Ciudad Real, reconoce que los datos en 2019 "fueron malos, o muy malos", lo que repercutió en que la representación de concejales del PP sea muy pequeña "o no equivalente a lo que debería ser".

Por tanto, confía en que ese margen de mejora ayude a gobernar en muchos ayuntamientos, después de haber perdido ayuntamientos importantes en la zona de La Mancha como Campo de Criptana, Tomelloso, Alcázar de San Juan o Pedro Muñoz.

EL "OBSTÁCULO" DE CS

El mal resultado electoral de hace dos años fue por el "obstáculo" de Cs, que "se llevó gran parte del apoyo del PP", y toda vez que las expectativas de ese partido en el medio plazo "no se acercan ni con mucho a lo que tuvieron en las últimas elecciones", asegura que gran parte de su electorado regresará al PP.

"Las expectativas son muy grandes. Nos hemos marcado como objetivo ensanchar el partido y tener más apoyo para conseguir mejores resultados", agrega el también alcalde de Bolaños de Calatrava.

Ahora, el PP "puede presentarse ante la opinión pública como un partido de Gobierno, responsable y que ha contribuido a mejorar el nivel de vida y el bienestar de los españoles".

NO PREOCUPA VOX, TAMPOCO GOBERNAR CON ELLOS

Con estas premisas, Valverde asegura que no hay preocupación dentro del partido por que votantes 'populares' se vayan a Vox.

En estos momentos, según defiende, el PP "tiene una tendencia donde cada vez consolida más y ve crecer más su apoyo electoral".

Además, añade que Vox va a recepcionar votos que no pertenecían al PP. En todo caso, reconoce que un Gobierno 'popular' pasa por el apoyo del partido de Santiago Abascal. "No podemos ocultar que si el PP gobernase en Castilla-La Mancha, necesariamente tendría que apoyarse en otra fuerza, y la otra fuerza en la que se podría apoyar, lógicamente es Vox. Por tanto, no nos preocupa. Vamos a intentar convencer al mayor número de electores", ha abundado.

En esta línea, insiste en que no preocupa tener que gobernar con Vox, ya que lo que preocupa es "recuperar al votante que en su momento se fue del partido".

Eso sí, la intención es "ganar las elecciones con mayoría absoluta" sin cerrarse a llegar a acuerdos con otros partidos.

EL PP DE C-LM, RENOVADO Y CERRANDO FILAS EN TORNO A NÚÑEZ

Tras completar los procesos congresuales en el PP de las cinco provincias, Valverde asegura que la foto fija del partido es de una formación "totalmente renovada, con nuevas direcciones provinciales" y con equipos directivos con nuevas caras.

Y todos, asegura, "unidos en pos de dos objetivos", que Pablo Casado sea presidente de España y que Paco Núñez presida Castilla-La Mancha.

Ahora que se cierran los congresos, "todo el partido está unido" ante un reto a 20 meses y con "margen suficiente como para trasladar un mensaje de unidad".

Y en los cinco territorios, "no hay prácticamente nadie que tenga dudas sobre que Paco Núñez es el mejor líder que puede tener el PP regional", y además será "el mejor candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla-La Mancha".

SIN MIEDO A UN CONGRESO REGIONAL

Por todo ello, el presidente del PP ciudadrealeño entiende que en caso de convocarse un Congreso Regional, serviría para "reforzar más la condición de líder del PP" de Paco Núñez.

"Todo dependerá de Génova. No sé si pretenden que se produzcan renovaciones en algunas comunidades autónomas, pero Paco Núñez es presidente en Castilla-La Mancha y estoy convencido de que no tendría ningún inconveniente en que quedará refrendado", ha apuntalado.

Así, un proceso congresual regional no condicionaría el actual liderazgo y vendría a "potenciar la imagen" de Núñez, "el mejor líder que se puede tener".