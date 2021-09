Pablo Motos desvela en 'El hormiguero' su método para conciliar el sueño: "Me conecto 36 cables"

Tras la entrevista de Dani Rovira y Eduard Fernández en El hormiguero este martes (donde presentaron su nueva película, Mediterráneo, que se estrena el 1 de octubre), Pablo Motos dio paso a la tertulia de los cómicos con El Monaguillo, Marron y Luis Piedrahita.

Tras comentar algunos temas de actualidad como la erupción del volcán en La Palma y los negacionistas que han aparecido, el presentador le preguntó a sus colaboradores de qué renegaban ellos.

"Yo soy negacionista de las vitaminas, no pueden existir tantas y, además, no hacen nada", afirmó El Monaguillo, algo que 'ofendió' al presentador, habitual consumidor de suplementos vitamínicos.

El valenciano enumeró todas las que toma diariamente y el marbellí le contestó entre risas: "Pareces el de Breaking Bad". Motos añadió que "a lo largo de mi vida he ido descartando algunas que no me funcionaban, muchísimas. No han cuajado la inmensa mayoría".

Pero, en ese momento, su socio Jorge Salvador intervino: "Cuenta como duermes, que lo estás haciendo de otra manera", señaló el socio del presentador. "¡Eso no lo voy a contar!", exclamó el conductor del programa.

Jorge Salvador, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

Entre carcajadas, Motos contó que "antes de dormir me pongo unos cables, unos 36 que me conecto a las manos y los pies. Es un neuroestimulador no invasivo –que se utiliza para prevenir los dolores de cabeza-. Y vivo feliz".