Cent famílies en situació de pobresa energètica es beneficiaran del projecte europeu Power Up

Durant quatre anys el centre d'innovació Les Naus i la Fundació València Clima i Energia treballaran de forma conjunta, dins del projecte europeu Power Up, per a proveir d'energia renovable a llars de la ciutat de València en situació de pobresa energètica.

Liderats per l'associació d'autoritats europees locals Energy Cities, es desenvoluparan pilots a Espanya, Bèlgica, Països Baixos, Itàlia, República Txeca i Macedònia del Nord.

Mitjançant aquest projecte, s'aprofitaran teulades públiques i privades de la ciutat de València per a acollir instal·lacions d'energia solar fotovoltaica que subministraran energia a 100 famílies vulnerables.

El regidor d'Innovació, Carlos Galiana, ha subratllat que "és fonamental garantir que totes les persones tinguen el dret a l'energia: una cosa tan bàsica i necessària no pot ser un luxe". "I amb el projecte Power Up abordem aquest problema, al mateix temps que fomentem les energies renovables", afig l'edil en un comunicat.

Per la seua banda, el regidor d'Emergència Climàtica i Transició Energètica, Alejandro Ramón, destaca que "Power Up ens permetrà explorar i impulsar els models col·lectius de generació d'energia renovable que millor s'ajusten a la ciutat, reivindicant al seu torn el dret a l'energia de tots els ciutadans, especialment els més vulnerables, i avançant en el full de ruta de descarbonització de la ciutat".

COMUNITATS ENERGÈTIQUES

El projecte impulsarà models col·lectius de generació d'energia, amb alta participació ciutadana en el disseny i la presa de decisions, com és el cas de les comunitats energètiques.

El consistori, a través de l'Oficina de l'Energia, està impulsant les dos primeres comunitats energètiques de la ciutat a Castellar-L'Oliveral i els barris d'Aiora i Illa Perduda, a les quals s'ha unit recentment la comunitat energètica solidària impulsada pel col·legi Ballester Fandos situat en el barri de la Malva-rosa.

Així mateix, a través de les Naus s'impulsa una planta fotovoltaica cofinançada per la ciutadania amb beneficis socials.Aquests nous models de producció d'energia serviran com a base i inspiració per a la seua multiplicació per tota la ciutat en el marc de Power Up. Amb ells es pretén que els estalvis generats per les instal·lacions siguen reinvertidos en mesures d'eficiència energètica de les quals es beneficien llars en situació de vulnerabilitat.

Amb aquest projecte també es persegueix la inclusió de llars vulnerables en les comunitats energètiques, de manera que puguen beneficiar-se d'energia neta, barata i de proximitat sense haver d'assumir el desemborsament inicial necessari, buscant fórmules de finançament innovadores i inclusives.