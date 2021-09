Pleno-Fernández cree que Igea tiene cada vez más aspecto de finado político y este le ve como vampiro recién despertado

Este es el cruce de acusaciones que se han lanzado Fernández e Igea con motivo de una pregunta del procurador de Podemos dirigida a la consejera de Sanidad, Verónica Casado, ausente en la sesión de control al Gobierno al encontrarse en una jornada de trabajo con los consejeros de Aragón y de Castilla-La Mancha para analizar la situación sanitaria en las zonas despobladas, en lo que el político de la formación morada ha considerado la "táctica de la avestruz".

Fernández ha ironizado sobre que las "desaforadas ansias de protagonismo" de Igea, al que ha comparado con el niño en el bautizo, la pareja en la boda y el muerto en el entierro, para afirmar que el liberal cada vez tiene más aspecto de "finado político".

"No, no, no, no piensa dimitir porque no ha habido tal rechazo -al Plan de reestructuración de la Atención Primaria- y mucho menos unánime como así lo demuestra la PNL conjunta que vamos a defender en este pleno", ha respondido Igea que ha reivindicado el trabajo de Verónica Casado al frente de la Consejería de Sanidad que, entre otros logros, ha significado, ha llevado a cabo "la mejor campaña de vacunación de la historia de este país".

"No es para avergonzarse de la gestión, estamos muy orgullosos pero que muy orgullosos", ha aseverado Igea que ha acusado a Pablo Fernández de no saber "nada de nada" de lo que ocurre en la Consejería de Sanidad que, según ha aclarado, no es ningún chiringuito de Ciudadanos, como ha acusado el político morado, ya que, según ha aclarado Igea, sólo hay un militante de Cs, "si sigue haciéndolo", ha bromeado, en referencia a Manuel Mitadiel y zanjar: "Ninguno más".

Francisco Igea ha asegurado que la estrategia de reforma elaborada por Sanidad está avalada por cinco sociedades y ha preguntado a Fernández quién está en soledad para criticar la ausencia el pasado viernes en la comisión a la que tenía que acudir en las Cortes de las que cobra "94.000 euros al año". "Sólo tenía problemas de Monedero", ha ironizado al respecto.

Por su parte, Fernández ha advertido a Ciudadanos de que ha sido la "cabeza de turco" del PP y el "perfecto colaborador necesario" de los de Fernández Mañueco para "sin percatarse" dar la "puntilla" y redactar el "acta de defunción" de los pueblos y echar "otra palada más al ataúd de la despoblación".

"En el cinismo político del PP les han apuñalado por la espalda porque es el mismo plan que quiere Mañueco por mucho que quiera recular", ha sentenciado el político de Podemos para quien lo único que existe en estos momentos es la "vergüenza" de los gestores de Ciudadanos. "¿Hasta dónde llega su impudicia? Está claro que no tienen límites", ha sentenciado.