Huit municipis reben els premis de la Setmana de la Mobilitat de la Generalitat

En aquesta edició han sigut guardonats en la categoria de municipis de més de 50.000 habitants, l'Ajuntament de València, pel seu projecte de recuperació d'espais verds en entorns escolars; l'Ajuntament de Castelló de la Plana, per la implantació de l'accés restringit a la zona centre i al nucli històric, i a l'Ajuntament d'Elx, per la conversió de la plaça de Baix i del carrer Corredora en zona per als vianants.

Quant als premis per als municipis d'entre 50.000 i 20.000 habitants, els reconeixements han correspost a Dénia, Onda i Llíria, per la conversió de l'avinguda Marqués de Campo en zona per als vianants, la reurbanització de la plaça de la Sinagoga i l'establiment del servici de transport a demanda respectivament.

En el cas de les localitats de menys de 20.000 habitants han sigut premiades ex aequo Xiva i Museros: la primera per la pacificació del trànsit i la millora de l'accessibilitat per als vianants i la segona pel desenvolupament de l'acció 'El reto de la movilidad sostenible'.

En la categoria d''Institucions, organitzacions i empreses', han resultat premiades l'Empresa Municipal de Transport de València, Llogaritme, la cooperativa Alterna i l'Entitat de Gestió i Modernització del Parc Tecnològic de Paterna Asivalco.

En l'apartat de 'Treballs d'escola', han sigut guardonades les iniciatives d'Adrián Nicolau, Carlos Javier Mora i Francisco Azorín sobre mobilitat urbana sostenible en Santa María del Puig, una xarxa per a ciclistes i vianants entre Alfafar i Benetusser i la priorització d'inversions en l'espai públic en funció dels recorreguts, respectivament.

Finalment, Pedro Tenza ha rebut un reconeixement a la seua trajectòria en favor de la mobilitat sostenible; Jose Luis Obrador, ha obtingut una distinció per la seua tasca periodística, i la Unió de Transport Públic ha aconseguit una menció per la seua àmplia tasca nacional i internacional.