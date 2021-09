Cultura.- 'Diari gràfic del confinament. A casa', d'Onada, llibre millor editat de 2020

A més, el llibre millor il·lustrat ha sigut 'El cap ple de pardals' de Litera libros, l'autora dels quals és Rocío Araya; i en la categoria de còmic s'ha alçat amb la distinció 'L'era d'Aquari' d'Andana Editorial, de Jordi Peidro.

En la llista figuren així mateix el llibre infantil 'Pandora du sort', d'Edicions del Bullent i dels autors Paco Esteve i Gemma Aguasca; i el llibre juvenil 'Extrañeza y maravilla: una enciclopedia de juguete en tiempos de confinamiento' (Mediavaca), d'Ainara Azpiazu Adurix i altres.

El premi a la trajectòria d'una llibreria ha sigut per a Fan Set, al carrer Sant Ferran de València, que porta una dècada funcionant dins de l'Octubre Centre de Cultura Contemporània. Està especialitzada en literatura i assaig quasi completament d'àmbit lingüístic catalanoparlant (80% dels llibres de narrativa i assaig, 100% en literatura infantil i juvenil).

Fan Set realitza aproximadament tres activitats culturals i de foment del llibre i la lectura a la setmana, així com presentacions de llibres i també de discos, i acull algunes exposicions d'obra gràfica i il·lustració.

El premi a la llibreria més innovadora ha sigut per a La Rossa, al carrer Enric Navarro de València. Creada en 2015, es caracteritza per ser, possiblement, l'única llibreria feminista especialitzada en llibres escrits per dones i amb perspectiva de gènere de tot el territori valencià. A més, entre la seua acurada selecció destaquen també altres interessants productes culturals fets per dones com a il·lustracions i fanzines.

D'entre les seues activitats de difusió i foment del llibre i la lectura, a més de les habituals presentacions i clubs de lectura i la seua participació en fires, la llibreria produeix el seu propi podcast sobre literatura anomenat 'Libros y mamarracheo'.

Els premis es lliuraran en el Dia del Llibre Valencià, el 20 de novembre, al Monestir de Sant Miquel dels Reis.