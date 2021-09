Pérez Garijo apel·la a la participació "per a construir la primera Llei de la Pau i els Drets Humans a la Comunitat"

La consellera, acompanyada de la rectora de la Universitat d'Alacant, Amparo Navarro, ha inaugurat la jornada 'Paz, Derechos Humanos y Justicia Global' a Alacant, coincidint amb el Dia Internacional de la Pau.

A l'acte també ha assistit la secretària autonòmica de Cooperació, Toñi Serna i la directora general de Cooperació, Xelo Angulo, encarregada de clausurar la sessió, segons han informat la Generalitat i la UA en un comunicat.

"És una llei elaborada de forma participativa i col·laborativa, donant veu a tots els agents de la cooperació valenciana", ha afegit. Pérez Garijo ha afirmat que des de la Conselleria de Cooperació "tenim la responsabilitat de coordinar les polítiques relacionades amb el desenvolupament de l'Agenda 2030, la qual cosa en el moment actual passa per impulsar una llei de foment de la pau i els drets humans".

En aquest sentit, la consellera de Cooperació ha manifestat que "necessitem totes les vostres aportacions per a dotar de contingut, no només a la llei, sinó al propi concepte de pau que en ella es reflectisca".

Així, ha afegit que les propostes i el debat sorgits d'aquesta jornada "són el punt de partida per als treballs preparatoris d'elaboració de la llei, de manera que puga arreplegar les diverses expectatives i perspectives que vagen sorgint en el camí". Així mateix, ha ressaltat que "en l'actualitat només Catalunya, entre els territoris de l'Estat, disposa d'una Llei de la Pau, aprovada en 2003".

La rectora de la UA, per la seua banda, ha destacat la importància de la investigació i la formació per a "traslladar a la societat ferramentes que ens ajuden a construir un món millor i inclusiu". Navarro ha reivindicat el paper de les universitats i en particular de les càtedres "que són un instrument útil i eficaç per a connectar la investigació universitària amb el dia a dia de les persones".

"La Pau, els Drets Humans i la Justícia no són qüestions etèries, sinó concretes i tangibles, que han de treballar-se i posar-se en pràctica", ha culminat.

IMPULS D'ODS

La consellera ha explicat que l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, aprovada per l'Organització de les Nacions Unides en 2015, "ens va marcar un full de ruta en l'impuls dels drets humans i en la necessitat de combatre les desigualtats dins dels països".

"L'objectiu és construir societats pacífiques, justes i inclusives, protegir els drets humans i promoure la igualtat entre els gèneres i l'apoderament de les dones i les xiquetes, així com garantir una protecció duradora del planeta i els seus recursos naturals", ha assenyalat.

Així, també ha assenyalat que el Consell "ha exercit un clar lideratge en la difusió, implantació i seguiment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'ONU al nostre territori", ha subratllat.

Finalment, a més d'integrar-los en l'actuació ordinària de l'administració de la Generalitat, Pérez Garijo ha dit que "hem generat una xarxa d'aliances entre municipis i ciutats, i amb les universitats".

PAU I DRETS HUMANS

La jornada 'Paz, Derechos Humanos y Justícia Global' té com a objectiu l'impuls, a través de la Conselleria de Participació, d'una Llei de Foment de la Pau i els Drets Humans. En aquest context, la sessió és un punt de trobada entre els agents especialitzats de la cooperació valenciana, institucionals, acadèmics i de la societat civil, per a compartir un debat previ als treballs preparatoris per a l'elaboració d'aquesta Llei.

Durant la sessió celebrada en la UA, han intervingut el President de la Fundació Cultura de Paz, Federico Mayor Zaragoza, i la Directora del consell de direcció de la Fundació Cultura de Paz, Ana Barrero, per a parlar d'una nova governança basada en els drets humans i la cultura de la pau.

En la taula de debat 'El movimiento por la paz Comunitat Valenciana: antecedentes y perspectivas' han participat la coordinadora a la Comunitat de l'ONGD Assemblea de la Cooperació per la Pau, Trini Blanch; la presidenta de la Coordinadora Valenciana d'ONGD, Cristina Ramón; i el coordinador del Centre Delàs d'Estudis per la Pau, Jordi Calvo.

Finalment, la responsable de l'Institut HEGOA, Gema Celorio, ha realitzat una conferència sobre educació com a motor de transformació per a avançar en cultura de pau i justícia global.