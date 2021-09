L'alcalde de Benidorm demana a Oltra que "es deixe d'ocurrències" i de "penalitzar" a la indústria turística

"No i mai a una taxa turística", ha indicat el primer edil, qui ha atribuït la proposta d'Oltra "als 'tics' ideològics de tota la vida" de la vicepresidenta. Al seu juí, plantejaments com a aquest "col·loquen als peus dels cavalls" al sector i als municipis que viuen del turisme i ha afirmat que amb aquest tipus de mesures el Consell "menysprea al turisme, quan no proposa agredir-lo".

Pérez ha assegurat que "el que ha de fer el Consell, davant la seua nefasta política de vivenda de suport als joves i amb una desocupació juvenil desbocada, és abordar polítiques reals i realistes i no construir castells de naips per a penalitzar" a la indústria turística.

A més, ha considerat que la indústria "està fent un gran esforç, i sense pràcticament ajudes del Govern valencià, per a traure el cap després de la pandèmia", segons ha apuntat en un comunicat. L'alcalde ha recalcat que l'administració autonòmica "té una competència i responsabilitat clara en política juvenil, d'ocupació, d'inserció i de vivenda".

"A això han de dedicar els recursos que paguem els valencians i valencianes, a il·luminar solucions reals i efectives en aquests àmbits, que són de la seua exclusiva competència, que verdaderament ajuden la població jove de la Comunitat Valenciana", ha afegit.