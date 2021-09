PSOE reitera que no se "moverá" hasta que no retiren el plan de Sanidad e Igea cree que siguen en el siglo XIX

Ha sido Igea el encargado el de responder dos preguntas parlamentarias que formulaba el Grupo Parlamentario Socialista sobre asuntos sanitarios debido a que la consejera del ramo, Verónica Casado, se ha desplazado este martes a Soria donde mantiene diversos encuentros de análisis y debate sobre atención sanitaria con representantes de los gobiernos de Aragón y Castilla-La Mancha.

Como planteaba en la pregunta, Diego Moreno ha reclamado al Ejecutivo que encabeza el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco que dirima las "responsabilidades" del "fracaso" del Plan de reestructuración y cumplan con lo acordado en le Proposición no de Ley presentada por el Grupo Socialista hace dos semanas ante el Pleno y que salió aprobada con los votos del Partido Popular y la abstención de sus socios de Gobierno de Ciudadanos.

"Si la consejera de Sanidad hubiera tenido un mínimo de vergüenza y dignidad política a estas alturas ya habría dimitido. Lejos de ello ha salido a decir que el Plan no existía, pero ustedes tenían un Plan para recortar la Sanidad pública en el medio rural", ha recalcado Moreno.

El procurador socialista ha insistido en que el PSOE no se moverá "un ápice" hasta que el Gobierno regional retire "formalmente" el plan, reabra los consultorios locales y devuelva la atención presencial a "todas las personas de esta tierra".

En su réplica, Francisco Igea ha insistido en afirmar que no existía un Plan como el que señala el PSOE y que si lo solicitan, los socialistas son "incapaces de presentar un plan alternativo a ese supuesto plan ni de decir exactamente qué quieren que se retire".

En este sentido, el vicepresidente se ha preguntado si el PSOE quiere que el Gobierno retire su intención de "mejorar el transporte urgente, deincrementar el número de enfermeros en atención primaria", que se "deja a los médicos sin el programa de conexión" o "eliminar el sistema de cita previa".

Por ello, ha advertido a Moreno de que no puede "dar lecciones" a la consejera Verónica Casado sobre "dignidad" y "vergüenza" y ha afirmado que el procurador socialista formó parte del "grupo de reforma de la atención sanitaria y no estuvo ni doce horas en él, porque no tiene nada que decir ni que aportar".

Así, ha apostillado que tenía "claro" que el secretario general del PSOECyL "no iba a hacer ninguna propuesta y se iban a negar a hacer algún debate" porque considera que "no tienen expertos, ni ideas, ni saben a dónde van ni de donde vienen".

Por eso, ha concluido con la idea de que los representantes del PSOECyL son "más bien un Partido Socialista de adobe, se han quedado en el Siglo XIX" y ha citado unas declaraciones de Verónica Casado: "no se puede hacer la Sanidad del Siglo XXI con la gestión del XX y los políticos del XIX".