CCOO demana un sistema de mobilitat de personal entre ens del Sector Públic Instrumental

Aquesta és una de les millores que planteja a l'esborrany de la futura llei del Sector Públic Instrumental de la Generalitat Valenciana que hui ha analitzat en una assemblea de delegats.

No obstant açò, assenyala que comparteix la filosofia d'establir una regulació de les condicions de treball d'aquest personal "el més semblant possible" a la funció pública i considera adequat establir certs marges que permeten, a través de la negociació col·lectiva en cada entitat, adequar a la seua pròpia realitat i característiques determinades matèries, especialment en entitats com la FGV, el Palau de les Arts o À Punt Media.

Respecte a les disposicions que regulen els efectes en el personal d'aquesta futura llei, CCOO valora que, encara que arrepleguen una part important de les pretensions sindicals, com garantir l'estabilitat i l'ocupació així com les seues condicions de treball, respecte al personal que actualment presta servei en aquest sector, intenta fer una regulació inassumible respecte a l'actual personal "a extingir".

D'altra banda, considera que s'ha d'excloure de l'aplicació de la proposta de Disposició Addicional Sexta al personal que actualment, i a l'entrada en vigor d'aquesta Llei, presta servici en les diferents entitats del sector públic instrumental, com a personal a extingir.

Sobre aquest tema, assenyalen que aquesta condició va ser adquirida per aplicació de l'article 44 de l'Estatut dels Treballadors i "en cap cas es pot aplicar amb caràcter retroactiu l'obligació d'amortitzar els llocs o obligar ara les persones a les quals es va considerar no temporals per no reconéixer expressament que eren fixes a aprovar un procés selectiu".

Sobre aquesta matèria, el TJUE ja ha dictaminat en supòsits similars en els quals es produeix una reversió de servei amb subrogació del personal a una administració pública. L'administració no pot pretendre mitjançant una disposició addicional despedir el personal que va ser declarat "no temporal" i posteriorment "a extingir "

A partir d'aquesta llei, CCOO serà extremadament vigilant amb l'aplicació escrupolosa dels criteris de lliure concurrència i respecte dels principis constitucionals en l'accés a l'ocupació pública.