PSOE y Podemos vetan en el Congreso la reforma de la elección del CGPJ que exige el PP para su renovación

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) seguirá como está: con su renovación pendiente tras mil días con el mandato caducado y dependiendo la elección de sus miembros del voto favorable de un 3/5 de las cámaras parlamentarias. Al menos, de momento. La reforma propuesta por el Partido Popular (PP) para que sean los jueces los que elijan a los 20 vocales del órgano constitucional, que vieron cumplido su mandato en diciembre de 2018, ha decaído antes de comenzar su andadura tras no recabar los apoyos suficientes. Lo ha hecho, además, visibilizando la fractura parlamentaria: PSOE, Podemos y los demás grupos que apoyan al Ejecutivo han votado en contra de una propuesta popular que han apoyado Vox, Ciudadanos y otros partidos minoritarios conservadores.

El PSOE, en boca de su nuevo portavoz parlamentario, Héctor Gómez, ya había adelantado el rechazo de los socialistas a la iniciativa. Quizá por eso el debate haya sido especialmente bronco, con populares y socialistas lanzándose infinidad de acusaciones cruzadas. Si el portavoz socialista en el debate, José Luis Ramos, recordaba las palabras del exsenador del PP, Ignacio Cosidó, cuando dijo que iban a "controlar la Sala Segunda del Supremo por la puerta de atrás", la del PP, Cuca Gamarra, acusaba de "cacique" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por aquello de "de quién depende la Fiscalía". También Vox, Ciudadanos, Esquerra Republicana de Cataluña, Compromís y hasta Unión Por Navarra han azuzado el debate con críticas al "pasteleo" del CGPJ que, a su juicio, han promovido los dos grandes partidos en los últimos 35 años. "Un bipartidismo judicial", ha sostenido el diputado de Bildu, Jon Iñarritu.

El actual sistema de elección del Consejo fue aprobado en 1985 por el Gobierno de Felipe González, con el posterior aval del Tribunal Constitucional. Los veinte vocales son elegidos por Congreso (10) y Senado (10) tras proponerlos las asociaciones judiciales con una mayoría de tres quintos. Sin embargo, el PP propone volver al modelo anterior. "Que los jueces elijan a los jueces", ha resumido Gamarra desde la tribuna, que ha apremiado a los socialistas con un "no tienen excusa" mencionando, además, que Europa recomienda que al menos la mitad de los miembros del órgano de gobierno de los jueces sean elegidos por los miembros de la carrera judicial.

En su propuesta, para que los magistrados puedan ser votados, los populares marcan que los jueces que se propongan no hayan desempeñado un cargo "político, representativo o de confianza" en cualquier administración pública en los diez años anteriores a su candidatura. También piden cambiar el modelo de elección de la Fiscal General del Estado, puesto ocupado actualmente por Dolores Delgado, ex ministra de Justicia.

La propuesta presentada este martes por el PP es una línea roja para el líder del PP, Pablo Casado, y estaba en el programa electoral con el que Mariano Rajoy consiguió la mayoría absoluta en las elecciones generales de 2011. No obstante, finalmente no la llevaron a cabo. Esto también se lo han reprochado a los populares. Incluso desde Ciudadanos, cuyo portavoz, Edmundo Val, ha afeado el no cumplimiento de la promesa tras insistir en que una propuesta similar de elección de los vocales es bandera de los naranjas. "Podíamos tener un CGPJ renovado desde hace un año", ha añadido.

Por su parte, el socialista Ramos ha ratificado la falta de sintonía y de acuerdo entre ambas fuerzas, que con la suma de sus diputados (210) podrían acometer la renovación sin necesidad de otros partidos. En su intervención, ha pedido a los populares que abandonen la "disidencia democrática" para acometer la renovación del CGPJ y ha defendido la actual norma. “Esto no es una guerra entre políticos y jueces. Los jueces que elige el Congreso los proponen los jueces”, ha remachado.

Esa petición para que "cumplan la ley" también la ha hecho este martes la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha mostrado una "gran preocupación" por el bloqueo y ha tildado de escándalo que los populares "no hayan dado respuesta a esta situación". "No solo hablamos de la renovación del CGPJ, sino de otros órganos" como el Tribunal de Cuentas o el Defensor del Pueblo, ha añadido.

Europa presiona sin éxito

El debate parlamentario y el fracaso de la iniciativa viene precedido de las palabras del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, que este lunes pareció dar por hechos unos "primeros pasos" para la renovación del CGPJ entre ambas formaciones. Lo hizo tras urgir a ambos a acabar con la situación de interinidad del órgano, unas declaraciones que dio tras recibir en Bruselas a las cuatro asociaciones judiciales españolas.

Los representantes de los jueces llevan meses criticando el parón del CGPJ, que se podría agravar si sigue vigente ya que PSOE y Podemos sacaron adelante una ley que les impedía hacer nuevos nombramientos y hay varias salas del Supremo que se empiezan a quedar sin efectivos, por jubilación o por fallecimiento. Sin embargo, entre ellas también hay discordancias: tres de ellas apuestan por acometer ya una reforma similar a la propuesta por el PP este martes y por "estudiar" otro tipo de reforma.

El presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), asociación mayoritaria, Manuel Almenar, quiso restar importancia a estas diferencias desde Bruselas diciendo que coinciden "en lo esencial", pero sostuvo que la renovación de la composición del CGPJ y la de la ley orgánica del Poder Judicial van indisolublemente unidas". Por su parte, el portavoz de Jueces y Juezas por la Democracia (JJpD), Fernando de la Fuente, dijo ver "inasumible" que se reforme el método de elección antes incluso de la renovación.