Sanjuán diu que el de 2022 serà el pressupost "més alt de la història" i anuncia 40 milions en ingressos

El també actual portaveu socialista en l'ajuntament, que s'ha pronunciat d'aquesta manera en una entrevista en La Ser arreplegada per Europa Press, ha explicat que els comptes municipals del pròxim any "milloraran en aquelles àrees que tenen a veure amb la transformació de la ciutat" després de pressupostos anteriors que "han hagut de servir per a contindre l'impacte de la Covid".

Sanjuán, que ha destacat també en la transformació que es persegueix el paper que tindran els fons europeus Next Generation, ha agregat que els comptes de 2022 buscaran també reforçar aspectes que "en l'Ajuntament estan infradotats" i ha citat com exemple la plantilla de la Policia Local.

"Una de les prioritats del pressupost és sumar 200 agents a la plantilla. És una anunci que esperen en moltíssims barris i que serà realitat molt ràpid, en els pròxims mesos", ha manifestat, alhora que ha considerat que aquest és un "servei públic de primer nivell".

Pel que fa als ingressos ha detallat que "pujaran perquè la recuperació econòmica en la ciutat està sent molt vigorosa". Ha afirmat que la de València és "una de les ciutats que millor s'està comportant" en l'etapa postCovid.

"L'any que ve tindrem més de 40 milions addicionals dels quals teníem en l'anterior pressupost respecte a ingressos perquè l'economia va millor i perquè el Govern d'Espanya pujarà els diners que entrega als ajuntaments", ha exposat l'edil.

El titular d'Hisenda ha agregat que "això vol dir que haurem superat una crisi sense fer una sola retallada", una cosa "molt diferent al que va ocórrer amb els anteriors governs del PP". Ha censurat que aquesta formació "no només ens va portar a uns nivells de deute absolutament desorbitats sinó que ho feia retallant els serveis públics".

Borja Sanjuán ha comentat que s'han deixat de percebre ingressos per taxes suspeses a partir de la crisi generada per la pandèmia com la de Taules i Cadires, però ha destacat que ha sigut així "perquè l'Ajuntament ha decidit no cobrar-les per a ajudar els sectors que estaven més afectats" econòmicament com a conseqüència de la Covid-19.

El regidor ha declarat que això suposa "menys ingressos" però ha ressaltat que s'ha pogut "compensar" eixa circumstància "perquè les entregues de l'Estat no han deixat d'arribar, no s'han reduït i s'ha permès usar els romanents".

"Si el pressupost de l'any passat va ser expansiu en una època en la qual els ingressos disminuïen, ara que creixen aquest pressupost serà el més alt de la història de l'Ajuntament", ha insistit el responsable municipal.

Sanjuán ha asseverat, així mateix, que "no pujarà cap taxa ni cap impost". "Tornarem a congelar els impostos, com vam fer l'any passat", ha manifestat, al mateix temps que ha destacat les bonificacions que s'aplicaran per a activitats i aspectes "que és important mobilitzar en la ciutat com les indústries culturals o les empreses que contracten plantilla indefinida".

"No és baixar linealment com proposa la dreta sinó en sectors que més aporten a la ciutat mobilitzant el màxim de recursos possibles", ha postil·lat el regidor d'Hisenda.

"DIFERÈNCIA"

Pel que fa a l'Impost de Béns Immobles (IBI) ha explicat que "es congelarà" i "reduirà" en sectors com els citats. Ha subratllat la "diferència" amb el succeït "en crisis anteriors, quan es va pujar a tots el 10 per cent d'IBI" perquè "l'Ajuntament estava tan arruïnat que no podia pagar les factures".

Borja Sanjuán ha afegit que ara, aquest consistori és "el tercer que paga més ràpidament" i ha dit que "no té necessitat de pujar l'IBI", a més d'exposar que València és "una de les ciutats amb menor pressió" fiscal.