Sanitat desplaça unitats mòbils de vacunació als partits Levante-Celta i Vila-real - Elx

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública desplaçarà sengles unitats mòbils de vacunació als partits Levante UD- Celta de Vigo, previst per a aquest dimarts a les 22.00 hores en el Ciutat de València, així com per al Vila-real CF-Elx CF, que tindrà lloc aquest dimecres en l'Estadi de la Ceràmica a les 22.00 hores per a facilitar la immunització de les persones que no hagen completat la seua pauta o no hagen volgut vacunar-se fins ara.

A València, l'equip mòbil se situarà aquesta vesprada-nit en la porta del Raconet de l'estadi del Levante. Es tracta d'una zona coberta on professionals i aficionats poden protegir-se en cas de pluja. L'horari previst per a la vacunació sense cita en el Ciutat de València és de 19.00 hores a 21.30 hores.

A Vila-real, el punt de vacunació se situarà aquest dimecres dins de l'Estadi de la Ceràmica, també en previsió de possibles condicions meteorològiques adverses, entre les 18.30 hores i les 21.30 hores.

Aquestes accions s'emmarquen en l'estratègia que la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública està desenvolupant en la fase final de la campanya de vacunació per a repescar a totes aquelles persones que no han pogut o no han volgut vacunar-se fins ara.

El cap de setmana passat es van desplaçar equips mòbils de vacunació als partits Elx-Levante i València-Reial Madrid per a immunitzar sense cita.