Navarro (CEV) veu el fons compensatori com a "iniciativa temporal" però urgeix a reformar el model de finançament

"Eixa defensa em pareix bé, però és una iniciativa dins de la temporalitat", ha recalcat Navarro en declaracions a Europa Press prèvies a la presentació de la primera Oficina Acelera Pyme Femeval, en ser preguntat per la seua posició davant el plantejament dirigit al Govern per part de tots dos presidents autonòmics.

En aquest sentit, Navarro ha assenyalat que "el que cal fer" és "urgir a tots, no només al Govern, que ha de presentar el model, sinó també a les diferents oposicions" a abordar la reforma del model de finançament perquè "els ciutadans d'aquesta comunitat rebem el que ens toca per dret".

"Del que es tracta és que es beneficien els ciutadans de la Comunitat Valenciana i que no perden els de Espanya", ha afegit el president de la CEV, qui ha reiterat que la Comunitat és "la més afectada, sent la més pobre, segons ho demostren dades empíriques". "Jo crec que això no ho discuteix ningú", ha postil·lat.