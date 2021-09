Las lluvias colapsan la carretera general de Menorca y desbordan los torrentes de Ferreris y Es Mercadal

Las inundaciones en la calzada de la carretera general han dado lugar a importantes retenciones en la zona cercana a Ciutadella, aunque las imágenes más impactantes han sido las del torrente que pasa por el casco urbano de Ferreries, que se ha desbordado y ha causado diversos daños y el agua ha entrado en garajes y plantas bajas.

Desde el Ayuntamiento de Ferreries han hecho un llamamiento a la población a través de las redes sociales para que no salgan de casa hasta que el agua no drene y para que no utilicen el coche a no ser que sea "totalmente imprescindible".