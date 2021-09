Sanitat desplaça unitats mòbils de vacunació als partits Levante-Celta i Vila-real - Elx

20M EP

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública desplaçarà sengles unitats mòbils de vacunació als partits Levante UD- Celta de Vigo, previst per a aquest dimarts a les 22.00 hores en el Ciutat de València, així com per al Vila-real CF-Elx CF, que tindrà lloc aquest dimecres en l'Estadi de la Ceràmica a les 22.00 hores per a facilitar la immunització de les persones que no hagen completat la seua pauta o no hagen volgut vacunar-se fins ara.