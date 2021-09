Oltra e Illueca valoran el debate previo de los Presupuestos en comisión para alcanzar un "acuerdo colectivo y plural"

Así lo han manifestado tras su primera reunión de trabajo conjunta para tratar temas de gestión común de ambos departamentos, al ser preguntados por las negociaciones para los Presupuestos de 2022, después de que Oltra anulara un encuentro con el conseller de Hacienda, Vicent Soler, y tras las palabras del 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, que este lunes dijo que no había que dar una "importancia extraordinaria" a la comisión política creada para negociarlos.

Al respecto, Oltra ha señalado que "la relevancia de las cosas siempre se ve al resultado" y en este caso espera que el resultado sean "unos presupuestos que tengan en su eje central mejorar la vida de las personas, la transición ecológica y todo lo que se necesita para cubrir el cambio de modelo productivo, con garantía efectiva de los derechos sociales".

Los Presupuestos de 2022 "deben responder al Pacto del Botànic y a un acuerdo político colectivo y plural que represente la pluralidad que hay dentro del Consell", ha reivindicado y en base a la experiencia previa se ha decidido crear esta comisión política "y no hacer una negociación parcial o radial".

En su opinión, "todo el mundo debe conocer el presupuesto porque no es el de un departamento o una Conselleria, sino que es el presupuesto de un Gobierno compuesto por diversos departamentos y en su composición política por diversas sensibilidades políticas".

Para Oltra, "lo más operativo en este caso no es tener al Consell cada dos días reuniéndose, sino delegar en unas personas que van a hacer este trabajo de elaboración de estos Prepuestos, de marcar las líneas estratégicas básicas y de elaborar los números finales".

DEBATE DE FONDO "POR PRIMERA VEZ EN 7 AÑOS"

Por su parte, el vicepresidente segundo del Consell, Héctor Illueca, ha querido poner en valor que esta "es la primera vez en siete años" que se va a tener un debate como el que se va a tener en los próximos días, "en debate de fondo sobre las grandes líneas estratégicas de los prepuestos y las prioridades de la política económica de la Generalitat", ha resaltado.

Illueca ha destacado que "los socios de gobierno del Botànic van a poder debatir a fondo sobre el cambio de modelo productivo" para ver "cómo conectar las necesidades de nuestro pueblo con las grandes líneas presupuestarias" y con perspectiva de transición ecológica, derechos sociales y refuerzo de los servicios públicos.

Para Illueca, "lo importante son los hechos y en los hechos ahora mismo estamos teniendo un debate que creo que es muy importante para la sociedad valenciana, que será fructífero, donde vamos a intervenir con flexibilidad y realismo, pero desde nuestras posiciones propias, con voluntad de fortalecer la unidad y el proyecto del Botànic", ha sentenciado.

Respecto a la primera reunión sobre Presupuestos que Oltra canceló con Soler la semana pasada, el vicepresidente segundo del Consell ha señalado que lo importante es que los tres socios están de acuerdo en tener este debate sobre los presupuestos. "Un gobierno de verdad pone en común los grandes temas y es capaz de definir una política económica sin perjuicio de que luego haya que discutir los presupuestos de cada área, pero hay un nivel político de discusión que por primera vez en siente años vamos a tener", ha insistido.

Por su parte, Mónica Oltra ha precisado que desconvocó la reunión con Soler porque al ver la agenda se dio cuenta que seguramente no se había explicado bien. "Yo lo que quería era con el conseller Soler era explicarle la propuesta que al día siguiente iba a hacer en el Consell, de antemano, por cortesía sobre todo, pero no que fuera otra vez una negociación radial con los distintos departamentos de la Generalitat".

"Como seguidamente me expliqué mal, entendí que no era necesario esa reunión, una vez acordada el viernes por el Consell la comisión política y al ver luego al conseller por la noche en el aniversario de la Cadena Ser Radio Valencia "le dije, no padezcas que mañana en el Consell lo arreglamos y no hace falta más ya", ha zanjado.