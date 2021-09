Planas sosté que les mesures de gestió pesquera adoptades per Espanya en el Mediterrani estan donant resultats

Planas ha ressaltat que Espanya, a més d'aplicar la retallada de dies de pesca, aposta per aplicar "altres mesures" com la selectivitat en les arts de pesca, amb una implicació molt directa del ministeri, que ha destinat 500.000 euros a un projecte pilot que es desenvolupa amb l'Institut Español d'Oceanografia (IEO) i el CSIC, per a fabricar xarxes de pesca específiques que permeten protegir als alevins.

Per açò, el ministre ha considerat "necessari" un enfocament "integral" i que la Comissió Europea realitze una "avaluació científica de les mesures ja implantades", perquè "aquestes no se centren només en la disminució de l'esforç pesquer". A més, ha destacat la necessitat de tindre en compte els seus efectes socioeconòmics per a minimitzar l'impacte sobre la viabilitat i supervivència de la flota.

Així s'ha referit en declaracions als mitjans en la seu de l'Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea (EUIPO), a Alacant, al costat del comissari de Medi ambient, Oceans i Pesca de la Unió Europea, Virgilijus Sinkevicius, on s'han reunit amb representants del sector, institucions científiques i d'organitzacions no governamentals per a conéixer la situació del Mediterrani i l'aplicació del pla de gestió.

"Estem fent un esforç col·lectiu molt important, perquè en el futur ha d'haver-hi peixos, ha d'haver-hi estocs biològics sans que permeten l'activitat pesquera i que aquesta puga tindre lloc", ha recalcat el ministre, qui ha reclamat "un esforç de sostenibilitat per a poder portar avant el conjunt de la nostra activitat".

Així mateix, ha assenyalat que eixa sostenibilitat implica que l'activitat pesquera "puga ser rendible" i que puga continuar en el Mediterrani i a Espanya, ja que és la seua "preocupació".

També ha indicat que l'Atlàntic i el Mediterrani ofereixen "particularitats pesqueres molt diferents" que configuren la potència d'Espanya en aquesta activitat, i que comparteixen un mateix objectiu, com és "compatibilitzar la millora contínua de l'estat dels recursos marins amb l'activitat pesquera, sostenible i rendible".

"Espanya està fermament compromesa amb la millora de l'estat dels recursos en el Mediterrani, perquè és conscient de la delicada situació en la qual es troben els recursos", ha assenyalat.

COL·LABORACIÓ

Així, ha explicat que el Govern ha apostat per un mètode de treball d'estreta col·laboració entre l'administració, el sector i la comunitat científica.

Planas ha reiterat que el pla plurianual comunitari per al Mediterrani ha d'apostar per mesures equilibrades i amb un enfocament integral, basades en fonaments científics i amb temps suficient per a avaluar els efectes de les ja aplicades abans de decidir les noves actuacions.

En tot cas, les mesures que s'adopten han de tindre en compte els efectes socioeconòmics i la viabilitat i supervivència de la flota, ha reiterat. Per açò, ha recordat que Espanya ha proposat un pla de mesures complementàries en matèria de veda i arts d'arrossegament més selectives.

La pesca d'arrossegament és especialment rellevant en el Mediterrani, amb 580 embarcacions que representen el 75% del total nacional. En global, la flota està formada per 2.279 bucs, el 27% de la nacional, que l'any 2020 van capturar 69.958 tones de peix, un 5% menys que en l'exercici anterior.