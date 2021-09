Los trabajadores del ocio educativo protestan contra su precariedad: "No nos llega para pasar el mes"

Este martes, profesionales del ocio educativo y la animación sociocultural en Cataluña han protestado en la plaza Sant Jaume de Barcelona para reclamar mejoras en sus condiciones laborales, en una concentración convocada por los sindicatos CCOO, Feusoc y UGT. Denuncian que sus salarios llevan años prácticamente congelados, y que son tan bajos que no les alcanza para llevar una vida digna.

El convenio colectivo del sector del Ocio educativo y sociocultural de Cataluña ampara a unos 26.000 profesionales, ya que engloba al personal de los comedores escolares, los casales, las actividades de ocio educativo, los campamentos o casa de ‘colonias’, los albergues de juventud, las actividades de los centros cívicos y los servicios de atención al público en museos. Este convenio alberga una tabla salarial con unas cantidades que apenas han variado desde el año 2016, y que contempla sueldos que apenas superan los 13.000 euros brutos anuales.

Trabajadores del sector del ocio educativo y la animación sociocultural protestan en Barcelona contra su precariedad laboral. Miquel Taverna

Los sindicatos llevan meses negociando con las patronales del sector un aumento de estas cantidades, pero la propuesta de las empresas es una subida irrisoria, de un 1%, de cara a septiembre de 2022. “Lo vemos intolerable”, manifiesta Cristina Broto, responsable de Ocio Educativo de CCOO.

Por su parte, Débora Pérez, responsable de Animación Sociocultural de CCOO, subraya la precariedad que sufren los empleados del sector, a pesar de tener un trabajo: “Los trabajadores estamos por debajo de la capacidad de compra, por debajo del IPC. Si no incrementamos las tablas salariales, tendremos una clase obrera empobrecida; a gente trabajadora, pero que no le llega para pasar el mes”.

Según las portavoces de CCOO, las patronales han estado poniendo "excusas" para casi no subir los sueldos: en primer lugar, el precio de los comedores; ya que la Generalitat es quien marca cuál puede ser su precio máximo. No obstante, en el curso 2020.2021 este importe se modificó y subió, cosa que no se vio reflejada en los salarios de los empleados.

En segundo lugar, las empresas de ocio educativo se han excusado alegando que no sabían cómo iban a funcionar las casas de colonias con el Covid, “pero ahora ya tenemos las cifras delante, y son muy parecidas a las de 2019”, asegura Broto, quien igualmente pide no fijarse solo en los comedores y las colonias: “Es un sector muy amplio, ampara a 26.000 trabajadores en Cataluña. Necesitamos una visión más amplia del sector”.

En vista de la “pasividad” de las patronales, los sindicatos se han organizado apra protestar ante la plaza Sant Jaume, donde se encuentran el Ayuntamiento de Barcelona y el Palau de la Generalitat, para pedir ayuda a las administraciones públicas. “Gran parte del sector está externalizado y funciona con licitaciones públicas. Muchas de ellas provienen del Ayuntamiento o del Govern. Es un conflicto entre patronales y sindicatos, pero afecta también a las administraciones públicas, porque muchos de ellos son trabajadores esenciales”, recuerda Broto.