Compromís pregunta a Bravo com resoldrà el "conflicte" amb els instructors de l'Ivaspe pels impagaments

Tena vol saber "els motius pels quals s'han produït els impagaments que han provocat algunes dimissions d'instructors de l'IVASPE, encarregats de la formació dels i les policies". "I també com ha afectat aquesta situació a l'inici de curs, així com quines són les solucions previstes per la Conselleria que dirigeix Gabriela Bravo per a resoldre-ho", ha indicat la coalició en un comunicat.

Per a Tena, "cal buscar solucions ja, perquè la formació de la policia és fonamental donat el seu treball essencial per a la societat". "S'ha de garantir una formació de qualitat per a fer de l'IVASPE un centre de referència en la formació dels i les agents de policia. Açò vol dir que és necessària una formació adequada i, per descomptat, que els i les formadores tinguen les condicions laborals i salarials que els corresponen", ha agregat.

"Des de Compromís confiem en una solució dialogada i ràpida perquè no afecte al desenvolupament dels cursos de formació de la Policia", ha conclòs Silverio Tena.