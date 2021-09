Nicky Jam i C.Tangana actuaran al juliol en el II Festival Big Sound de València

El Festival de Música Urbana Big Sound, que celebrarà la seua segona edició en la Ciutat de les Arts i les Ciències de València els dies 7, 8 i 9 de juliol de 2022, ha anunciat a Nicky Jam i C. Tangana per al seu cartell.

La llista de confirmacions donada a conéixer aquest dimarts inclou també a Bad Gyal, Marc Seguí, Aron (Arón Piper), Rusowsky, Chico Blanco, Ralphie Choo i els valencians Bearoid i Adry Bass, a més de The Basement Stage.

La primera edició del festival es va veure afectada per la pandèmia i va patir els canvis de dates, restriccions i adaptacions d'aforament. A més, la covid va provocar un cartell íntegrament nacional i l'absència aquest 2021 d'alguns artistes inicialment previstos, com a C. Tangana o Nicky Jam, entre uns altres, que el certamen va anunciar per a 2022.

Amb la vista posada ja en l'edició de 2022, Big Sound desvetla una primera tanda d'artistes per a la seua Main Stage, l'escenari dedicat "cent per cent a grans noms nacionals i internacionals de música urbana".

Suposant només un 33% dels shows que passaran per aquest macroescenari durant els tres dies, la promotora organitzadora del festival, BS Entertaiment, confirma a l'estrela nord-americana Nicky Jam i a l'espanyol C. Tangana, presentant 'El Madrileño' en la qual fins al moment és la seua segona data confirmada per a 2022.

També acudiran "la reina del dancehall" Bad Gyal estrenant el seu nou xou; el mallorquí Marc Seguí que entre altres assoliments, té ja un Disc de Platí i ha liderat llistes com la del #top5 de les cançons virals en Spotify; a Arón Piper, qui amb el seu recent salt de la pantalla als escenaris ha aconseguit ja 50 milions de reproduccions en plataformes amb la seua música; Rusowsky, referent sonor de l'incipient bedroom pop; la mescla d'electrònica dels 90's amb música urbana de Chico Blanco; la calidesa el-fi fruit de la fusió de sons de gèneres dispars de Ralphie Choo; i finalment, als valencians Bearoid i Adry Bass.

Entre les moltes sorpreses per desvetlar, Big Sound assenyala que el col·lectiu The Basement prendrà els comandaments del segon escenari, fent-lo seu i omplint-lo de música electrònica durant una jornada, sota el nom de The Basement Stage.

Amb el 67% del 'lineup' del Main Stage per anunciar, Big Sound dona el tret d'eixida a la que serà la seua segona edició, posant les entrades del dissabte 9 de juliol a la venda més els últims abonaments a la venda a través d'Internet.