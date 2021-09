Marzà: "El Pla 2021-2023 permetrà la recuperació social i enfortir l'ecosistema cultural poscovid"

Marzà ha presentat aquest dimecres aquest document, titulat 'Cultura per a la recuperació', en un acte celebrat en el Palau de les Arts, al acompanyat de la secretària autonòmica Raquel Tamarit i Ramón Marradas, integrant de l'equip d'experts, davant la presència dels principals agents culturals públics i privats de la Comunitat.

Així, ha destacat que és un pla "ambiciós" per a "realment fer convulsionar la situació de partida i que l'ecosistema cultural isca reforçat en el termini de dos anys, però amb "mesures de xoc d'efecte immediat". Per açò, "no se li ha denominat recuperem la cultura, sinó Cultura de la recuperació perquè serà l'element essencial per a millorar la vida de les persones a través de la salut i benestar, la inclusió i la recuperació econòmica".

Sobre aquest tema, ha assenyalat que aquest pla, del que no s'ha detallat la inversió però que estarà coberta amb el pressupost de Conselleria, ha arreplegat tant les principals demandes el sector com les experiències innovadores a nivell mundial que es traduïxen "accions concretes, identificables i mesurables", però és també un treball obert". Marzà ha convidat a tots els agents a estudiar-ho per a poder incorporar les seues aportacions en la redacció final.

Marzà ha explicat que alhora que "s'atenia l'emergència" per la covid amb "mesures pal·liatives" porten treballant en aquest document els últims sis mesos per a "parar la dictadura de la immediatesa i saber a on volem anar".

En eixe sentit, ha rebutjat la tornada a la normalitat anterior tantes vegades reclamada durant la pandèmia. "Quina normalitat anterior, la de la precarietat d'unes estructures sense múscul i la d'una Cultura que era un element circumstancial feble", ha qüestionat.Per contra, ha defès "posar en pràctica el que es va comprovar durant el confinament, quan la societat va recórrer a la Cultura i es va demostrar que és un ben essencial per a la salut i el benestar de les persones".

Marzà ha assenyalat que "públic i creadors són els dos pilars per a rellançar la cultura". Així, "es passa de pensar en el públic com a mer consumidor al fet que siga part activa tenint en compte la inclusió i l'equilibri territorial". Quant al paper dels agents culturals i creatius, s'aposta per "rescribir els camps de la producció cultural en viu i propiciar nous espais d'expressió per als diferents col·lectius professionals".

LÍNIES D'ACTUACIÓ

Una de les línies es basa en optimitzar l'ús dels recursos disponibles per a racionalitzar i ampliar els que es destinen a l'acció cultural i introduir elements d'innovació. Així, es preveu que en aquest període almenys el 35% de les ajudes s'adapten a la nova fórmula de convocatòria plurianual, es revisarà el Circuit Cultural Valencià per a convertir-lo en un laboratori d'experimentació i difusió i es redactarà un programa de creació i ampliació de públics de la cultura.

Així mateix, es potenciarà la professionalització dels agents culturals i creatius valencians amb mesures com la revisió del model d'ajudes, l'assistència a la internacionalització i un pla de formació que permeta l'actualització de coneixements i l'aprenentatge de noves estratègies. El tercer punt de desenvolupament se centra en accions per a ampliar la xarxa de suport al desenvolupament cultural i pretén incentivar noves oportunitats laborals per a tot l'entorn de la cultura.

Les línies d'actuació es concreten en huit accions d'impuls: la creació del Laboratori Valencià de Cooperació Cultural (LaVaCC), una unitat encarregada de coordinar tota la política cultural de la Generalitat; el Pla de foment de la formació a agents culturals públics i privats; la reconfiguració de les ajudes al sector i la creació de la Plataforma per a la internacionalització per a l'acompanyament als sectors en la connexió amb les xarxes europees i internacionals.

Així mateix, crearà un Programa de creació, formació i ampliació dels públics; el contracte amb la cultura basat en la consolidació d'una xarxa de recursos d'innovació i creativitat per a l'impuls en la gestió, investigació i mediació cultural; la potenciació de residències creatives en centres d'ensenyament; i l'impuls de nodes d'innovació cultural i creativa.