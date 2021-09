El Ayuntamiento de Granada presenta el proyecto de Santa Adela a los Premios Andalucía de Urbanismo 2021

Fernández Madrid, que ha agradecido la lucha de los vecinos de Santa Adela y la dedicación de los técnicos de Urbanismo, ha incidido en la complejidad del proyecto, que "no es una actuación urbanística al uso". De hecho, ha merecido el reconocimiento de la Universidad Politécnica de Madrid incorporándose al 'Observatorio de la Vulnerabilidad Urbana' que recoge fórmulas innovadoras de gestión y financiación en actuaciones de regeneración urbana, como es el caso de Santa Adela".

En este sentido, el edil ha destacado que la eficacia del Ayuntamiento en la gestión del proyecto ha supuesto el ahorro del 30 por ciento del presupuesto inicialmente previsto.

El proyecto se firmó en 2016 entre el Gobierno, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Granada y consistía en la sustitución, previa demolición, de 156 domicilios por 128 viviendas protegidas en régimen especial. También se contemplaba la reurbanización de la zona circundante y la generación de nuevos espacios libres. Las aportaciones económicas globales eran de 4,2 millones de euros por parte del Gobierno central, 3,5 millones de euros de la Junta de Andalucía, 3,5 correspondientes al Ayuntamiento de Granada y 895.778 a los vecinos.

Por otra parte, el edil ha afeado a la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, que haya planteado ante los medios el proyecto de la Ronda Este, una intervención que ha considerado "innecesaria" y que, según ha dicho, se ha realizado "sin sentarse a hablar" con el Ayuntamiento.

"Granada no necesita ni más VAUS, ni más coches, y mucho menos una autovía que atraviese la Alhambra y un espacio como el Valle del Darro (...) La línea de metro actual quitó de la circulación unos 11.000 vehículos diarios y si la consejera Carazo quiere invertir ya podría tener avanzado algo más que la licitación de proyectos de nuevas líneas de metro y no en una autovía que cuesta un pastizal y que va a mover muy pocos vehículos. Granada no necesita una Ronda Este, necesita más líneas de metro", ha añadido.